На Камчатке за неделю зафиксировали более 70 афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшую неделю зарегистрировали 71 афтершок, четыре из них ощущались. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Зарегистрирован 71 афтершок. Четыре из них были ощущаемыми", - говорится в сообщении.

Ранее директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров сообщил ТАСС, что афтершоковый процесс на Камчатке продолжится до января, но вероятность сильных толчков незначительна. По словам Чеброва, число землетрясений и их энергия снижаются.