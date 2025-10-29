Стоимость меди на LME превышала $11,1 тыс. за тонну впервые с 6 марта 2022 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов (LME) превышала $11,1 тыс. за тонну впервые с 6 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:19 мск, стоимость фьючерса на медь росла на 1,41%, до $11 174 за тонну. К 20:08 мск стоимость медли замедлила рост до $11 163,84 за тонну (+1,31%).

С начала года цена на металл выросла на 26,78%, с начала октября - на 6,59%.