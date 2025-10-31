Дилеры: резких скачков цен на авто из-за методики расчета утильсбора не будет

Наибольшее повышение цен затронет электромобили, гибриды и автомобили с двигателями свыше 160 лошадиных сил

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Резкого скачка цен по всему автомобильному рынку в России из-за новой методики расчета утильсбора не ожидается. Об этом ТАСС сообщили опрошенные дилеры.

"Резкого скачка цен по всему рынку не ожидается, однако автомобили, ввозимые по схеме параллельного импорта мощностью свыше 160 л.с., подорожают заметно", - отметил директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров. По его словам, наибольшее повышение цен затронет электромобили, гибриды и автомобили с двигателями свыше 160 лошадиных сил, "именно на них изменения утильсбора окажут наибольшее влияние".

"Никаких скачков цен из-за изменений сроков повышения утильсбора не предвидится, но с нового года цены на автомобили все равно будет выше - скорее всего сработает фактор повышения утильсбора, который был принят еще год назад с расчетом на несколько лет. А вот именно изменение методики по утильсбору с 1 декабря не даст дополнительных скачков цен по большинству моделей, кроме технологичных гибридов и электромобилей", - сказал генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

В интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов объяснял, что расчет нового утильсбора по мощности двигателя вместо объема необходим для создания справедливых условий, так как малолитражные гибридные двигатели при небольшом объеме выдают мощность, сопоставимую с крупными бензиновыми моторами.

Он также отмечал, что новый подход, учитывающий именно максимальную мощность, формирует более корректные условия.

Ранее Минпромторг сообщил, что по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова проработал возможность отсрочки вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Вместо 1 ноября 2025 года новая схема, как ожидается, начнет действовать с 1 декабря, сообщили в ведомстве.