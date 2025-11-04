Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов

Это обусловлено экономической необходимостью и сохранением рабочих мест, заявил президент республики Александар Вучич

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Сербия намерена продолжить экспорт своих боеприпасов, несмотря на предостережения Службы внешней разведки (СВР) РФ о возможном попадании сербских боеприпасов на Украину. Это обусловлено экономической необходимостью и сохранением рабочих мест, заявил президент республики Александар Вучич в ходе сессии "Европейские разговоры" на полях саммита в Брюсселе.

"У нас 30 тыс. человек, которые зависят от нашей способности кому-то продавать эти боеприпасы. Сейчас это хороший рынок. Что бы мы ни произвели, мы сможем это продать. Но когда мы продаем... Никто здесь этого не упомянул, потому что это не вписывалось в их историю. Мы получили два очень жестких заявления от СВР РФ против Сербии и лично против меня, потому что они нашли какие-то снаряды на украинской стороне", - отметил он.

По словам Вучича, приостановка экспорта в июне была одной из реакций на эти претензии.

"Это была одна из причин, потому что мы не хотели вооружать никакие военные конфликты. Но теперь у нас проблема, потому что нам нужно кому-то это продать, и мы продадим тому, кому сможем, чтобы заработать немного денег. Но мы постараемся следить за тем, чтобы эти боеприпасы не оказались в зоне боевых действий, но такое время от времени происходит. В конце концов нам придется платить нашим рабочим" - подчеркнул президент.

Он обратился к аудитории с вопросом "разве в этом есть что-то нерациональное?" и уточнил, что речь идет о "выживании" сербской экономики.

"Это не изменение позиции. Нам нужно выживать. Я не говорю, что мы собираемся отдавать это русским или украинцам. Я говорю, что нам нужно продать это кому-то в мире", - указал он.

Сербский оружейный вопрос

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в своем первом зарубежном интервью ТАСС в конце июня подчеркнул, что пока он остается членом Совета национальной безопасности Сербии, Белград не будет поставлять оружие Украине. Мацут напомнил, что после публикации заявления СВР по этому вопросу был принят порядок, согласно которому любой экспорт вооружений и военной техники с сербских заводов возможен лишь с согласования профильных министерств, ведомств и Совета национальной безопасности, и пообещал: "Пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине".

Как сообщили 23 июня в СВР, производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, "отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки". Это позволяет Киеву в дальнейшем "формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах западных государств, указывается в сообщении. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии, отметили в СВР.

При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России, подчеркнули в Службе внешней разведки РФ.

Согласно полученным данным, за последнее время завод "Крушик" из сербского города Валево продал чешской компании "Поличске строирни" несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО "Град". Лозницкое оборонное предприятие "Элинг" направило болгарской фирме "Эмко" комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин.