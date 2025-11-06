После отмены виз бронирование авиабилетов из Мьянмы в РФ выросло на 25-30%

Единственный авиарейс из России в эту страну действует по маршруту Новосибирск - Мандалай - Янгон

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Спрос на единственный в Мьянме рейс в РФ вырос на 25-30% после соглашения об отмене виз между странами. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании Myanmar Airways International.

Главы МИД России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све 28 октября на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Единственный авиарейс из России в Мьянму действует по маршруту Новосибирск - Мандалай - Янгон.

"Буквально сразу после отмены виз для граждан Мьянмы мы заметили прирост бронирований для граждан Мьянмы на рейсы из Янгона в Новосибирск. Это примерно 25-30% прирост пассажиров из Мьянмы", - сказала представитель авиакомпании.

Она отметила, что в авиакомпании также зафиксировали увеличение загрузки на рейсы из Новосибирска в Мьянму и транзитом через Янгон в другие страны Юго-Восточной Азии на декабрь и январь. "Тут увеличение загрузки более чем на 50% по сравнению с прошлым годом", - добавила собеседница агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в аэропорту Толмачево, действие единственного авиарейса из России в Мьянму, следующего по маршруту Новосибирск - Мандалай - Янгон, возобновлено с октября. В апреле коммерческий директор Толмачево Станислав Таравков заявил, что действие единственного авиарейса из России в Мьянму было приостановлено на фоне низкой загрузки и мощного землетрясения, произошедшего в республике в марте.

Согласно официальной статистике, в 2024 году в Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. Мьянма с 1 июля 2022 года в одностороннем порядке предоставила безвизовый режим российским гражданам, туристам и предпринимателям, а также с 1 июля 2023 года ввела специальную туристическую визу, которая позволяет владельцам российских паспортов находиться в стране до шести месяцев.