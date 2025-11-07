Акции "Лукойла" снижались на 4,2% из-за отзыва предложения Gunvor

К 7:15 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 5 270,5 руб.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Акции компании "Лукойл" снижались более чем на 4% на открытии утренней торговой сессии Мосбиржи, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне отзыва международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложения о приобретении зарубежных активов "Лукойла".

По данным на 7:00 мск акции "Лукойла" снижались на 4,23%, до 5 223 руб. за бумагу. К 7:15 мск акции замедлили снижение и торговались на уровне 5 270,5 руб. (-3,36%).

Ранее Министерство финансов США заявило, что до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, о какой именно лицензии идет речь. Оно также выступило с утверждением, что Gunvor подконтрольна России.

Компания Gunvor после заявления Минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла".

В октябре США и Великобритания включили российскую компанию "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом ограничения США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море. После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении него намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.