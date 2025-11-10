Бывший вице-премьер Калмык: санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии

Это вызовет рост цен на нефтепродукты

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии, вызвав рост цен на нефтепродукты. Об этом заявил бывший вице-премьер по экономике Молдавии Октавиан Калмык, отметив, что российская компания была одним из главных поставщиков нефтепродуктов в страну, в том числе для государственных учреждений.

"Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии. Этот кризис приведет к тому, что все нефтепродукты подорожают. Это будет исходить от международного рынка, не от Молдавии. Это будет импорт роста цен", - заявил Калмык в эфире телеканала "Первый в Молдове". Он подчеркнул, что кризис будет существенным, так как у страны недостаточно других источников поставок.

"Нам необходимо время для того, чтобы мы нашли альтернативные источники для поставки в Молдавию. Проблема решаемая, но это будет дорого", - заявил Калмык.

По данным правительства Молдавии, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в стране. Дочерняя компания "Лукойл - Молдова" является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов, в частной собственности компании также находится часть инфраструктуры в аэропорту Кишинева.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.