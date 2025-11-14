"Известия": россияне ежегодно теряют около 1 трлн рублей из-за уловок магазинов

Методы производителей и торговых сетей не указывать полную цену товаров формируют иллюзию выгодной покупки, сообщает издание со ссылкой на письмо Союза потребителей РФ

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Методы производителей и торговых сетей не указывать полную цену товаров формируют иллюзию выгодной покупки, в результате которой потребители ежегодно теряют около 1 трлн рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Союза потребителей РФ (СПРФ) к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Как отмечается в документе, Союз фиксирует увеличение количества обращений потребителей с жалобами на шринкфляцию (когда производитель уменьшает количество или вес продукта в упаковке, при этом сохраняя прежнюю цену).

"Шринкфляция - это обман или введение потребителя в заблуждение, потому что при сохранении прежней технологии, но повышении себестоимости производитель должен был бы повысить отпускную цену, что снижает его конкурентные возможности. Однако вместо этого он создает видимость сохранения прежней цены или даже ее незначительного снижения, уменьшая себестоимость за счет меньшего количества товара в упаковке, но не сообщая явным образом конечному потребителю об этих изменениях. Фактически он платит те же деньги, но за меньшее количество товара", - заявил "Известиям" председатель СПРФ Алексей Койтов.

По его словам, многие потребители становятся жертвами недобросовестных практик, не получая полную и достоверную информацию о цене. С учетом снижения порядка на 3% среднего веса упаковки продуктов сумма причиненного потребителям ущерба из-за заблуждения о реальной стоимости товара может составлять до 1 трлн рублей ежегодно, добавил Койтов.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обращался к министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести унифицированную весовую единицу измерения товаров, в граммах или килограммах, для торговых сетей и магазинов.

О причинах тренда на на уменьшение объемов продуктов Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов отмечал ТАСС, что тренд на шринкфляцию в России в 2025 году обусловлен ростом сберегательной активности на фоне высоких процентных ставок по вкладам и изменением потребительских привычек. По словам Богданова, все больше покупателей выбирают упаковки меньшего размера, чтобы можно было сразу съесть или использовать продукт, не храня и не выбрасывая остатки.

Производители же идут на уменьшение веса и размера упаковки, чтобы оптимизировать рост инфляционных издержек, сохранив при этом возможность для потребителя купить привычный продукт по прежней цене.

Шринкфляция может встречаться во всех категориях товаров: в бакалее, молочных продуктах, кондитерских изделиях, отметил глава АКОРТ.