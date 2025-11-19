Статья

Когда затихает оракул: в чем феномен Уоррена Баффетта и что будет после его ухода

В конце этого года 95-летний американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффетт покинет пост главного исполнительного директора (CEO) холдинга Berkshire Hathaway. Об этом в ноябре он сообщил в прощальном письме акционерам, приуроченном ко Дню благодарения. "Как сказали бы британцы, я "замолкаю". Вроде того", — написал он. Чем продиктовано решение одного из богатейших людей планеты, как он сам объясняет секрет своего успеха и какие напутствия оставляет потомкам — в материале ТАСС

Ставка на перспективного банкрота

10 ноября Уоррен Баффетт, состояние которого оценивается более чем в $150 млрд, конвертировал 1 800 акций категории А в 2 700 000 акций категории B, чтобы передать их благотворительным фондам, принадлежащим его детям. Агентство Bloomberg оценило стоимость акций в $1,3 млрд. Одновременно он сообщил о том, что в конце 2025 года руководителем Berkshire Hathaway станет вице-президент холдинга Грег Абель.

Баффетт возглавлял Berkshire Hathaway 60 лет, превратив находившееся в 1965 году на грани банкротства текстильное предприятие в один из крупнейших холдингов мира, управляющих активами в таких сферах, как энергетика, грузовые железнодорожные перевозки, коммунальные услуги, страхование, розничная торговля, медиа, и других. Рыночная капитализация Berkshire Hathaway в ноябре этого года превысила $1 трлн.

Не только интуиция оракула

В истории восхождения Berkshire Hathaway зашифрован один из важнейших принципов Баффетта — инвестировать только в активы, имеющие понятные ему перспективы. С момента приобретения акций Coca-Cola в 1988 году СМИ называют миллиардера оракулом из Омахи, считая главным секретом его успеха финансовое чутье. Однако не все эксперты с этим согласны.

"Баффетт — это феномен. И дело не только в интуиции, — поделился с ТАСС своим мнением инвестбанкир Евгений Коган. — При принятии решения об инвестировании он смотрит не на акции компании, а на ее бизнес. Для него важен не технический анализ, а перспективы развития предприятия".

С этим согласен и специалист по международной экономике, кандидат исторических наук, директор Института развития города CевГУ Алексей Тихонов. "Инвестиции, по Баффетту, — это инвестиции в то, что, по твоему убеждению, будет генерировать прибыль. При этом ты покупаешь не то, что сейчас популярно, опираясь на поведение других инвесторов и инсайды, а руководствуешься исключительно принципом — покупаю, когда понимаю, когда перестаю понимать — продаю", — рассказал он ТАСС.

Криптоотрава как путь к рецессии

Ярким подтверждением этой стратегии является отношение Баффетта к криптовалютам. С момента появления биткойна он занял жесткую негативную позицию по отношению к нему как инструменту для инвестирования. В этом они были полностью солидарны с вице-председателем Berkshire Hathaway Чарли Мангером, скончавшимся в конце 2023 года в возрасте 99 лет. Мангер называл криптовалюту крысиной отравой, а Баффетт, соглашаясь с ним, отзывался о ней в интервью CNBC как об "отраве в квадрате".

"Когда вы покупаете актив, который ничего не производит, то все, на что вы можете рассчитывать, — это что следующий человек готов будет заплатить вам за него больше, чем заплатили вы. Если мы покупаем криптовалюту, мы действуем как кролики: в один день вы будете восхищены его курсом и захотите приобрести его у меня, на следующий день я пойму, что мне скорее его надо купить. То есть мы перепродаем один и тот же актив друг другу, взвинчивая цены до небес", — говорил он в интервью.

Лучшее решение, по словам Баффетта, — "не бросаться в авантюры, не покупать активы, которые не производят ничего, а приобретать, к примеру, те же акции — частички бизнеса, который что-то производит".

К слову, Чарли Мангер вовсе не стеснялся в выражениях и сравнивал криптовалюту с экскрементами. Также в интервью CNBC он сделал предостережение: "Есть люди, которые считают, что должны участвовать в каждой "горячей" сделке. Я думаю, это полное безумие. Репутация очень важна в финансовой жизни и разрушать ее, ассоциируясь с сомнительными аморальными вещами, — это огромная ошибка, на мой взгляд. <…> Я не против всего нового, я против всего нового, что является иллюзией и вводит людей в заблуждение. Когда такие вещи становятся безумно популярными, а после терпят крах, это может привести к еще большим крахам и впоследствии — к рецессии и даже депрессии".

Отметим, что пока, несмотря на периодические падения, главная криптовалюта далека от краха. За последние 10 лет цена биткойна выросла более чем на 12 000%.

Волшебная вода Омахи

Чарли Мангер был не только одним из руководителей Berkshire Hathaway, но и близким другом Уоррена Баффетта в течение 64 лет. По мнению Евгения Когана, смерть коллеги и единомышленника могла стать одной из причин принятого миллиардером решения об уходе на покой: "Он привык почти всю жизнь работать с Чарли Мангером (занимал пост вице-председателя совета директоров Berkshire Hathaway с 1976 года — прим. ТАСС). Команда была очень важна для него, и перестроиться в таком возрасте уже невозможно".

Это подтверждает в своем письме акционерам и сам Баффетт: "В 1930-х годах Чарли жил в квартале от дома, которым я владею и занимаю с 1958 года (в городе Омаха, штат Небраска — прим. ТАСС). Вначале я был на волосок от дружбы с Чарли, но не встречал Чарли до 1959 года. Более 60 лет Чарли оказывал на меня огромное влияние и был лучшим учителем и заботливым "старшим братом". У нас были разногласия, но никогда не было споров. Слов "я же говорил" не было в его лексиконе".

Миллиардер перечисляет и других своих друзей и соседей по Омахе, в сотрудничестве с которыми строил бизнес: Стэна Липси (издатель The Buffalo News, умер в 2016 году), Уолтера Скотта (директор Berkshire, умер в 2021 году), Дона Кио (экс-президент Coca-Cola, умер в 2015 году), Аджита Джайна (топ-менеджер Berkshire Hathaway) и Грега Абеля (будущий глава холдинга). "Может быть, в воде Омахи есть какой-то волшебный ингредиент?" — задается вопросом Баффетт.

"Это одно из уникальных свойств Баффетта — сочетание в нем, на первый взгляд, противоречащих друг другу вещей. Он хладнокровный бизнесмен и человек. И он сумел соблюсти баланс между доверием к команде и контролем. Загадкой остается, что для него важнее — лояльность коллег или их профессионализм. Если бы мы с ним встретились, я бы задал этот вопрос", — говорит Евгений Коган.

"Уборщица — такой же человек"

В своем письме Уоррен Баффетт вспоминает инцидент, произошедший с Альфредом Нобелем: брат изобретателя динамита и учредителя Нобелевской премии Людвиг скончался, и газета по ошибке напечатала некролог, посвященный Альфреду, под заголовком "Торговец смертью мертв". "Он был в ужасе от прочитанного и понял, что должен изменить свое поведение. Не рассчитывайте на путаницу в редакции: решите, что вы хотите, чтобы было написано в вашем некрологе, и живите так, чтобы заслужить это", — пишет Баффетт.

Величие, по его словам, не достигается накоплением огромных сумм денег, огромной рекламы или огромной власти: "Когда вы помогаете кому-то любым из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта не требует расходов, но она бесценна. <…> Я пишу это как человек, который бесчисленное количество раз был невнимателен и совершил множество ошибок, но которому также очень повезло научиться у замечательных друзей вести себя лучше, хотя все еще далеко от идеала. Имейте в виду, что уборщица — такой же человек, как и председатель совета директоров".

"В Баффетте подкупает удивительно правильно выстроенный имидж, — комментирует Алексей Тихонов. — Он остается провинциалом из Омахи, который любит гамбургеры и Coca-Cola, не притворяясь и не разыгрывая из себя светского героя. Его имидж соответствует жизненной модели. Эту простоту очень сложно систематически поддерживать, но ему это с легкостью удается. В этом большая свобода".

Перспективы Berkshire

По мнению Евгения Когана, после ухода Баффетта с поста CEO Berkshire Hathaway будет оставаться надежным фондом, которому по-прежнему будут доверять: "Просто там не будет Баффетта. Но это не будет катастрофой, потому что он сделал все, чтобы выстроить бизнес так, чтобы он не пострадал. Хотя, конечно, его имя было крайне важным, потому что Berkshire Hathaway и Баффетт были неразделимы".

Сам Баффетт оценивает перспективы Berkshire "умеренно выше среднего". Он считает, что через 10–20 лет появится много компаний, которые будут более успешными. При этом у Berkshire меньше шансов на разрушительную катастрофу, чем у любой другой компании, полагает он.

"У Berkshire более ориентированные на акционеров руководство и совет директоров, чем почти у любой другой компании, с которой я знаком (а я видел немало). Наконец, Berkshire всегда будет управляться таким образом, чтобы ее существование было ценным активом для Соединенных Штатов, и избегать действий, которые могли бы привести к тому, чтобы о чем-то просить", — пишет глава холдинга.

Цена акций, по его прогнозу, будет колебаться, иногда падая примерно на 50%, как это случалось трижды за 60 лет при нынешнем руководстве. "Не отчаивайтесь", — призывает он.

"Длинная соломинка жизни"

"С приближением Дня благодарения я благодарен и удивлен своей удачей дожить до 95 лет, — пишет Баффетт. — По глупой случайности мне при рождении выпала до смешного длинная соломинка. Я родился в 1930 году здоровым, достаточно умным белым мужчиной в Америке. Вот это да! Спасибо тебе, госпожа Удача! <…> Госпожа Удача продолжала посещать меня большую часть моей жизни, но у нее есть дела поважнее, чем работать с теми, кому за 90. Удача имеет свои пределы".

Как говорит Евгений Коган, феномен Баффетта заключается еще и в его умении понять, когда пора уйти: "Помните, как пелось в песне "Я ухожу красиво"? Баффетт это демонстрирует. Это уникально. Многие этого не умеют и не понимают. Но это искусство".

Одним из последних громких заявлений Баффетта стал его комментарий, сделанный весной этого года спустя месяц после объявления Дональдом Трампом масштабных торговых пошлин. "Торговля не должна быть оружием. Я думаю, что чем более будет процветать остальной мир, тем более будем процветать и мы, тем безопаснее будем себя чувствовать мы и наши дети", — процитировал его телеканал CNBC.

"Баффетт может позволить себе говорить все, что считает нужным. Он прекрасно понимает, что, когда кто-то начинает махать шашкой, он многое может разрушить. Да и что ему может сделать Трамп? Перефразируя известную шутку про Брежнева, кто такой Трамп — какой-то политический деятель эпохи Баффетта", — заключает Евгений Коган.

