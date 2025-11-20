РЖД ведут восстановительные работы на перегоне Шамары - Кордон

На месте работают около 400 железнодорожников

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Восстановительные работы ведутся на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги после возгорания вагонов-цистерн, экологической угрозы нет, сообщили РЖД.

"В ликвидации последствий происшествия задействовано 3 восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути", - сказано в сообщении.

На данный момент на месте работают около 400 железнодорожников. Шесть вагонов-цистерн были убраны за габарит пути, произведен демонтаж поврежденной и ведется укладка новой рельсошпальной решетки.

Компания сообщает, что экологической угрозы нет. РЖД прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения на участке.

Ранее в РЖД сообщали, что возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары - Кордон полностью ликвидировано.

В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Сообщалось о задержке 14 поездов.