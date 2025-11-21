В России с 1 марта заработают обновленные правила маркировки икры

Предоплаченные коды маркировки для участников эксперимента станут бессрочными

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство внесло изменения в правила маркировки икры осетровых и лососевых (черной и красной икры), однако они коснутся только производителей. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно нововведениям, предоплаченные коды маркировки для участников эксперимента станут бессрочными. Ранее соотнести с ними информацию о товаре требовалось в течение 30 дней после получения.

Также после того, как продавец упакует товар, который промаркирован сервис-провайдером, он должен предоставить информацию об этом товаре и о кодах маркировки в течение года со дня, когда оператор мониторинга предоставит сведения о кодах маркировки. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

В России эксперимент по маркировке товаров для идентификации в национальной системе "Честный знак" впервые был проведен на шубах. Эксперимент дал хороший результат - удалось избавиться от большого количества контрафакта, поэтому практику идентификации начали распространять и на другие товары.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что благодаря системе "Честный знак" удалось заблокировать продажу более 2 млрд небезопасных товаров. Например, удалось снизить процент продажи просроченной молочной продукции в 41 раз.

Эксперимент также распространяется и на электронные торговые площадки. Только с января по сентябрь 2025 года "Честный знак" зарегистрировала более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах с января по сентябрь. Большинство из них связано с продажей товаров с признаками контрафакта и неприменением разрешительного режима.