Мерц: при мире на Украине не придется продолжать усилия по изъятию активов РФ

При этом канцлер ФРГ отметил, что его "усилия принять по этому вопросу решение самое позднее в конце декабря на Европейском совете в Брюсселе продолжаются"

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае достижения решения по Украине не будет нужды и продолжать усилия по изъятию замороженных российских активов.

"Мои усилия принять по этому вопросу [использованию активов РФ] решение самое позднее в конце декабря на Европейском совете в Брюсселе продолжаются. Но если будет найдено решение конфликта, то нам не придется их продолжать", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.

Ранее газета Handelsblatt отметила, что новая мирная инициатива США по Украине фактически перечеркивает планы ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования помощи Киеву. Как пояснило издание, документ содержит пункт, согласно которому часть активов российского Центробанка предполагается направить в находящийся под управлением США фонд по восстановлению Украины, а часть - на российские и американские проекты. Так что планы ЕС использовать эти средства для финансирования Украины практически превратятся в ничто. Если президент США Дональд Трамп будет настаивать на выполнении этого пункта, ЕС грозит конфликт с Вашингтоном.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины, основанными на займах. По сообщениям западных СМИ, в документе отмечается, что Киев испытывает значительный недостаток финансирования на 2026-2027 годы. ЕК предлагает три варианта решения этой проблемы: экспроприация активов под видом так называемого репарационного кредита "с использованием блокированных активов России", гранты от стран ЕС и "общий заем, привлеченный на уровне ЕС". Фон дер Ляйен хочет, чтобы решение было принято на саммите ЕС 18-19 декабря.