Bild: почти каждый город ФРГ оказался на грани банкротства

Это обусловлено дефицитом государственного бюджета, пишет газета

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Большинство городов Германии оказалось на грани банкротства из-за дефицита государственного бюджета. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные региональных властей.

"Практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства", - заявил Обер-бургомистр (мэр) Эссена Томас Куфен, добавляя, что по прогнозам его муниципалитета город вышел в финансовый дефицит в размере €123 млн.

По информации Bild, общий дефицит немецких городов и муниципалитетов составил €30 млрд.

14 октября Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что уровень инфляции в сентябре в Германии достиг 2,4% в годовом исчислении. Это стало самым высоким показателем в 2025 году. В последние годы страна переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. Германии третий год подряд может грозить рецессия. 28 октября Обер-бургомистры административных центров 13 из 16 федеральных земель ФРГ предупредили канцлера Фридриха Мерца об угрозе финансового коллапса немецких городов, районов и общин.