Фридрих Мерц: немецкий путь к бедности

Игорь Гашков — о том, что ФРГ встречает юбилей одного из самых непопулярных канцлеров в своей истории

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © Antonio Masiello/ Getty Images

Довольно разительный контраст. В 2014 году правление Ангелы Меркель, праздновавшей тогда 60-летие, одобряли 86% немцев. Рейтинг следующего канцлера-консерватора в день его юбилея, Фридриха Мерца, — 24%.

Вниз по-немецки

Как и многие лидеры, поднявшиеся на вершину власти в 2020-е, Фридрих Мерц мог бы посетовать, что судьба не готовила его к тому, чем приходится заниматься. Родившийся 11 ноября 1955 года в зажиточной семье внук мэра Мерц строил свою карьеру на отстаивании экономического либерализма против коммунизма и социализма. Жизнь распорядилась иначе: путь в канцлерский кабинет пролег для него через соглашение с социал-демократической партией, одобрение рекордных трат в €500 млрд и ослабление правил бюджетной дисциплины.

Давнему стороннику дружбы с США Мерцу выпало управлять Германией в годы раскола евроатлантического альянса, когда именно американские ограничения лишают ФРГ одного из источников дохода — от производства стали и автомобилей. Есть от чего прийти в смятение как самому политику, так и его избирателям.

На протяжении многих лет США служили Фридриху Мерцу запасным аэродромом. Быстро поднявшись по ступенькам социальной лестницы (в 30 лет — судья, в 34 года — депутат Европарламента, в 44 — глава фракции партии ХДС/ХСС в немецком парламенте — Бундестаге), за год до 50-летия Мерц по собственному желанию выбыл из политической игры.

Почти ровесник Ангелы Меркель (младше ее на год), Мерц смог подняться до уровня ее прямого конкурента, но выдержать эту схватку не сумел. Тогда в поисках жизненной альтернативы он и остановил свой выбор на Америке. В 2004 году Мерц занял пост старшего консультанта компании Mayer Brown, зарегистрированной в Чикаго, а затем перешел в инвестфирму BlackRock, где проработал с 2016 по 2021 год в качестве председателя наблюдательного совета. Кое в чем это сослужило ему добрую службу: когда в 2015–2016 годах Ангела Меркель открыла двери Германии сирийским беженцам, Мерц не занимал никакой государственной должности, так что с легкостью мог объявить, что не поддерживает это решение.

Тесные американские связи и наработанный опыт резонировали с политической программой Мерца: вернувшись в 2020-е в политику, он стал ратовать за низкие налоги, как в США, скромные социальные траты (понизить пособие безработным) и полную свободу для бизнеса. Помимо прочего, Мерц стал известен и резкой антироссийской риторикой. Во времена Джо Байдена это полностью совпадало с американским курсом, так что все линии сходились в одну точку.

Мерц-американец

Если на досрочных выборах 23 февраля 2025 года немецкие избиратели надеялись отправить в канцлерский кабинет самого лояльного США претендента в надежде спасти отношения с Америкой, то их ожидания оправдались только наполовину. "Американец" Мерц сделал все от него зависевшее, чтобы навести мосты дружбы с Дональдом Трампом, — без колебаний поддержал рост оборонных расходов до 5% ВВП, одобрил удары Израиля по Ирану, но не наоборот, похвалил оба заключенных Трампом мира в секторе Газа, продолжил закупать углеводороды из США и, что особенно важно для самолюбия американского президента, не проронил о нем ни единого дурного слова.

На личной встрече Мерц нашел способ сделать Трампу красивый представительский подарок — копию сертификата о рождении его деда-немца Фредерика, подданного Германской империи. Тонкий намек на родство со Старым Светом, на что возлагались большие надежды.

Сказать, что все это произвело впечатление на американца, было бы большим преувеличением. Вернувшись к своим делам, Трамп начал с того, что ввел 50-процентные тарифы на импорт немецкой стали, а продолжил еще более болезненно: летом Трамп одобрил тарифные ограничения для всей Европы на все ее товары, причем поставил дело так, что ЕС ничем не ответил — сохранил свои тарифы без изменений. То, что сделка выгодна только одной стороне, бросалось в глаза каждому. Но если сравнивать проигравших, чей баланс хуже, то потери Германии Мерца с ее ориентацией на экспорт, пожалуй, наибольшие в Евросоюзе.

Спустя полгода пребывания Мерца в канцлерском кресле ФРГ подсчитывает убытки. Выплавка стали в первой половине 2025 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 12%. Флагманская для Германии компания Mercedes ушла в минус на 7%, и то же касается других предприятий ее класса: BMW — на 4,8%, Volkswagen — на 4%. Германия в целом теряет всю энергоемкую промышленность: 31% компаний заявляет, что рассматривает перенос производства в дальнее зарубежье, а инвестиции за рубежом оказались в списке приоритетов у 43%. Очевидного выхода из всего этого не просматривается.

Деться б от Мерца б

На таком пессимистическом фоне в адрес Мерца раздаются упреки в нарушении предвыборных обещаний. Все привыкли, что он рыночник, прививающий Европе американскую модель, но действительность оказывается сложнее. На деле Мерц скорее лавирующий политик, гибкий достаточно, чтобы пересматривать собственные убеждения. Однако если ревизия происходит в пределах нескольких недель после завершения предвыборной кампании, у многих избирателей это вызывает послевкусие только что состоявшегося обмана.

Консервативным избирателям Мерц и правда обещал нечто иное, чем делает, — низкие налоги, минимум заимствований, легко обслуживаемый госдолг, то, что называется жизнью по средствам. Вместо нее в планы Мерца перекочевали пункты из программы "зеленых", среди которых — дополнительные €500 млрд трат на цели обороны, обновления инфраструктуры и защиты климата. Жизнь распорядилась так, что без поддержки левых путь к канцлерству был заказан, — и Мерц без видимого напряжения переступил через себя.

Ощущение, что Мерц совершает не то, ради чего был избран, в целом опасно для политика, тем более если задевает чувствительные струны. Частью успеха на выборах Мерц был обязан обещанию решить миграционную проблему, не прибегая к крайностям, которые ассоциируются с правой партией "Альтернатива для Германии". Действительность оказалась весьма разочаровывающей.

Во время предвыборной кампании канцлер предлагал приступить к "срочной защите границ", осуществить "возвращение контроля над миграцией" и даже масштабные депортации нелегалов, но за прошедшие месяцы фактически ничего так и не изменил. Судя по косвенным признакам, Мерц предпочитает в деликатном вопросе миграционной политики тактику пара и свистка: время от времени его замечания о переехавших граничат едва не с прямым расизмом, но хуже нелегалам от этого не становится.

Напротив, при новом канцлере Германия пережила еще один (правда, второстепенный) наплыв беженцев — после указа Зеленского о праве молодежи до 22 лет на выезд более 100 тыс. украинцев покинули родину — в основном чтобы осесть в Германии. Ответа на этот вызов у Мерца не было, так что и рейтинг продолжил снижаться: с июня по октябрь на 20 процентных пунктов — рекорд в послевоенной истории республики.

Конец канцлера?

Набор приоритетов, выбранный федеральным канцлером, кажется устоявшимся: дорогие, часто американские, энергоносители; полупрозрачные границы; податливость на Западе (оборачивающаяся торговыми потерями); непримиримость на Востоке к России и Китаю (приводящая к тому же в еще больших размерах). Одновременно этот же список производит впечатление полной нежизнеспособности. Задача Мерца, получается, в том, чтобы отыскать выход из явного тупика.

Вполголоса (и через утечки в СМИ) немецкий политический класс ставит шансы на это под сомнение. Против бундесканцлера играет его собственная биография. Покинувший коридоры власти в 2004 году, Мерц возвратился в сильно изменившийся мир почти в роли чужака: чтобы держать принятие решений под контролем, требуется располагать сетью союзников и выдвиженцев, а у долго отсутствовавшего Мерца она слаба.

То, к чему это приводит на практике, показала процедура его утверждения канцлером в мае 2025 года. Впервые в истории ФРГ уже согласованное решение во время тайного волеизъявления, считавшегося формальностью… забаллотировали. Мерц смог собрать 310 голосов вместо минимальных 316 и вынужден был проходить через утверждение повторно, что стоило ему прозвища "еле канцлер".

Отсутствие привычного немецкого порядка в таком символическом вопросе не предвещает сильное канцлерство. Альянсу ХДС/ХСС прогнозируют обидное поражение на региональных выборах весной следующего года — и если оно окажется достаточно унизительным, вполне возможно и падение кабинета Мерца уже в 2026-м.

