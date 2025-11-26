Страны G7 передали Киеву €30,9 млрд под доходы от активов России

Кредиты выплатят к 2042 году

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Страны "группы семи" уже передали Киеву €30,9 из €45 млрд кредитов под доходы от реинвестирования активов России (ERA), погашение которых продолжится до 2042 года. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, выступая на сессии Европарламента.

"По инициативе Евросоюза страны "группы семи" в 2024 году приняли кредитную линию в €45 млрд. Эти кредиты будут выплачены за счет доходов от реинвестирования активов России (к 2042 году - прим. ТАСС). По этой кредитной линии Украине уже поступило €30,9 млрд, включая €18,1 млрд от стран ЕС", - заявил Домбровскис. Таким образом, он дал понять, что Еврокомиссия не рассматривает никакие формы разморозки российских активов, либо передачи их части под контроль США, поскольку под них уже выданы кредиты.

Согласно озвученной Еврокомиссией в начале ноября схеме "репарационного кредита", которая подразумевает экспроприацию активов России, ЕК предполагает присвоить не более €140 млрд из блокированных в ЕС порядка €200 млрд российских активов. Остальные деньги Еврокомиссия предполагает использовать для прямого покрытия кредитной линии ERA 2024 года.

Бельгия, где на площадке Euroclear заморожены российские активы, заблокировала на саммите ЕС 23 октября предложение Еврокомиссии об их экспроприации под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву. Правительство Бельгии требует юридически обязывающих гарантий от всех стран Евросоюза, что они полностью разделят финансовые и юридические риски Брюсселя, которые возникнут в результате ответных действий РФ.

Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой произойдет экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".