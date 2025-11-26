В Вашингтоне приостановили вылет самолетов после стрельбы у Белого дома

Приостановку ввели по причинам безопасности и остается в силе по меньшей мере до 16:00 по местному времени

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана приостановил вылет самолетов после стрельбы, произошедшей у Белого дома, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Согласно уведомлению на сайте ведомства, приостановка введена по причинам безопасности и остается в силе по меньшей мере до 16:00 по местному времени (00:00 мск).

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что в результате стрельбы двое военнослужащих Нацгвардии получили ранения. По данным местного отделения телекомпании NBC, инцидент произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп, находящийся в настоящее время в штате Флорида, заявил, что состояние нацгвардейцев оценивается как критическое, нападавший также был тяжело ранен. Американский лидер добавил, что преступник "заплатит высокую цену" за содеянное.