Euroclear: использование активов РФ чревато ростом долговых обязательств ЕС

По оценке компании, такой механизм будет восприниматься за пределами Евросоюза как фактическая конфискация

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Francisco Seco

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС. Об этом предупредил депозитарий Euroclear, направивший письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште, пишет газета Financial Times (FT).

По оценке компании, такой механизм будет восприниматься за пределами ЕС как фактическая конфискация и отпугнет инвесторов. Глава международного депозитария Валери Урбен заявила, что такая инициатива наносит ущерб инвестициям в Европе, "поскольку инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, будут воспринимать ее как эквивалент конфискации резервов центральных банков, подрыв верховенства закона". Кроме того, подобные действия приведут "к компенсационным выплатам со стороны государств-членов [ЕС] Euroclear", цитирует Урбен газета.

Бельгия, где на площадке Euroclear заморожены российские активы, заблокировала на саммите ЕС 23 октября предложение Еврокомиссии об их экспроприации под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву. Правительство Бельгии требует юридически обязывающих гарантий от всех стран Евросоюза о том, что они полностью разделят финансовые и юридические риски Брюсселя, которые возникнут в результате ответных действий РФ.

Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой может произойти экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".