Эксперт Копейкин: ЕС ждут иски и отток инвесторов в случае отъема активов РФ

Из-за убытков европейские компании попытаются взыскать с тех, кто инициировал и осуществил экспроприацию российских активов - то есть с бельгийского депозитария Euroclear, Бельгии и ЕС в целом, считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Евросоюз в случае отъема замороженных российских активов рискует столкнуться с оттоком инвесторов и обилием исков, в том числе со стороны европейских компаний. Такое мнение ТАСС выразил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Читайте также

Репутационные и финансовые риски: кто в Европе против использования российских активов

"Реакция незападных стран за пределами блока естественно будет негативной, - отметил Копейкин. - Вероятен отток средств инвесторов из стран Азии, Африки и Южной Америки из европейских активов. И депозитарий, и правительство Бельгии обоснованно опасаются ответных действий России в виде конфискации европейских активов в РФ. Так как первопричиной будут именно действия ЕС, существует вероятность, что свои потери европейские компании попытаются взыскать с тех, кто такие действия инициировал и осуществил - то есть Euroclear, Бельгии и ЕС в целом - в судебном порядке".

По мнению экономиста, учитывая масштабы, это может привести к существенному росту финансовых обязательств. "Хотя здесь крайне показательно недавнее высказывание [главы евродипломатии] госпожи Каллас: "В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?". Прямые риски действительно могут и не материализоваться. Но вот учитывать происходящее будут инвесторы по всему миру", - заметил он, напомнив, что недавняя попытка правительства Нидерландов национализировать китайскую Nexperia показывает, что деградация правовой системы и ухудшение бизнес-климата в Европе потенциально затрагивает всех зарубежных инвесторов.

На этой неделе газета Financial Times сообщила, что бельгийский депозитарий Euroclear направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште письма, в которых предупредил, что использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд золотовалютных резервов РФ. €180 млрд хранятся на счетах Euroclear. В 2025 году ЕС перевел Украине €18,1 млрд из доходов от активов РФ.