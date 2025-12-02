Статья

Тонкие настройки: есть ли связь между величиной подоходного налога и уровнем жизни

Вот уже почти год в России действует закон о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц (НДФЛ), согласно которому максимальная ставка для самых состоятельных граждан — 22%. В соседней Белоруссии, где повышенная ставка составляет 25%, решили пойти дальше и ввести еще одну — 40%. С таким предложением выступил в прошлом месяце Минфин республики. Рассказываем о том, от чего зависит величина налогов в разных странах и как это помогает бороться с расслоением общества

Редакция сайта ТАСС

© Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images

Когда появился подоходный налог

Налоги как установленные законом обязательные платежи граждан в госказну существуют столько же, сколько существует государство. "Во все периоды существования налогов использовались косвенные налоги (в России, например, налоги на спиртное, соль и т.д.) и прямые (подушный, на недвижимость и т.д.). Среди прямых долгое время не было подоходного налога. В России были попытки его введения (на дворянство) в начале XIX века, но в то время он не утвердился, и в 1820 году его отменили", — рассказывает завкафедрой экономической теории и методологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор Александр Золотов.

Широкое распространение подоходный налог получил в экономике развитых стран лишь в прошлом веке, когда ушли в прошлое сословные привилегии феодального общества и утвердился принцип равенства всех перед законом. "Практически с начала налогообложения доходов использовался прогрессивный подоходный налог, то есть такой, при котором более высокие доходы облагаются по более высокой ставке", — говорит ученый.

По его словам, это считается справедливым, поскольку при низких доходах доля расходов на жизненно необходимое для человека выше, чем у богатых. Соответственно, одинаковая ставка налога означает, что тяжесть налога больше для менее обеспеченных. В то же время прогрессивное налогообложение остается одной из наиболее дискуссионных тем: профсоюзы традиционно выступают за увеличение налоговых ставок для наиболее обеспеченных граждан, а представители работодателей — за их уменьшение.

Когда и где налог был самым высоким

Максимальные ставки подоходного налога наблюдались в развитых странах в 1950–1960-е годы. В США они превышали 90%. "Это можно связать с активным профсоюзным движением в капиталистических странах в первые послевоенные десятилетия, с необходимостью укреплять социальные гарантии трудящимся в условиях экономического соревнования с социалистическим странами", — объясняет Александр Золотов.

Начиная с конца 1960-х годов темпы экономического роста в СССР и союзных ему странах стали замедляться. Сокращался охват профсоюзами работников капиталистических стран, позиции крупного капитала существенно усилились, что проявилось и в налоговой политике.

"Экономический курс в интересах финансового капитала США, получивший название "рейганомика", включал снижение уровня налогов на доходы богатых: верхняя ставка упала к 1987 году до 28%. В наши дни, несмотря на некоторое увеличение верхних ставок подоходного налога в развитых странах, их величина остается ниже рекордных значений XX века", — констатирует экономист.

От чего зависит ставка налога

По словам экспертов, разнообразие ставок налогов на доходы, действующих в разных странах, определяется, прежде всего, разнообразием экономических обстоятельств, которые связаны с развитием этих государств.

"Можно проследить следующую зависимость: страны, в которых государство видит в собственных гражданах основной источник пополнения бюджета, — максимальные ставки налога на доходы выше. При этом население должно быть достаточно многочисленным. И, напротив, если государство получает необходимые доходы в качестве ренты на природные ресурсы при их экспорте, ставки налогов для граждан, как правило, низкие или отсутствуют", — заявил ТАСС руководитель практики международного налогообложения и налогообложения частных клиентов юрфирмы Orlova\Ermolenko Дмитрий Парамонов.

Примерами первых стран являются развитые экономики стран Европы и Америки, где ставка на доходы частных лиц достигает 45% (Франция, Италия, Великобритания, Германия, Испания, США). "Основа экономик этих государств — производство товаров для внутреннего рынка и на экспорт, обширная доля трудящегося населения и малого бизнеса", — отмечает эксперт.

К государствам второго типа относятся малонаселенные, но богатые ресурсами страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, некоторые штаты США), а также некоторые малые государства в Европе, богатство которых складывается из привлечения капиталов (например, Монако). "В перечисленных примерах личное налогообложение (за редким исключением деятельности предпринимателей) отсутствует", — комментирует Дмитрий Парамонов.

В странах, в которых доля ренты от продажи природных ресурсов достаточно велика, но не подавляющая, личное налогообложение, как правило, умеренное. К таким государствам относятся Россия, Норвегия и Сингапур.

Прогрессивная шкала, уровень расслоения и экономический рост

Прогрессивное налогообложение позволяет сократить разницу в доходах между наиболее и наименее обеспеченными гражданами. "Это происходит не только потому, что у богатых выше доля дохода, изымаемого в виде налога. Средства, поступившие в госбюджет, частично перераспределяются в пользу менее обеспеченных граждан в виде социальных пособий, что увеличивает их доходы", — говорит Александр Золотов.

Так, например, в Финляндии при не самой высокой верхней ставке подоходного налога (31,7%) благодаря активной социальной политике коэффициент Джини (показывает степень неравномерности распределения доходов среди населения) составлял в 2024 году 0,273, тогда как в США, где ставка выше, — 0,49 (чем ближе этот коэффициент к 0, тем меньше уровень социального неравенства). В бедных странах (например, Намибии и Ботсване) этот коэффициент достигает значения 0,5 и выше.

"Встречается представление, что неравенство по доходам способствует экономическому росту, так как богатые могут часть своего дохода инвестировать в производство, — отмечает ученый. — Но контраргументы, пожалуй, убедительнее: высокий уровень социального неравенства угрожает политической стабильности, без которой не может быть устойчивого прогресса экономики. В подобной ситуации появляются барьеры для социальной мобильности, отсекающие талантливых людей из низов от высокопроизводительных рабочих мест".

Алекандр Золотов также напоминает, что "экономическое чудо" в Японии и Южной Корее совершалось при сравнительно низком уровне неравенства по доходам.

Риски потери крупных налогоплательщиков

Примечательно, что "игра" с налоговыми ставками является в современных реалиях способом борьбы стран за капитал крупных налогоплательщиков — некоторые страны устанавливают особые налоговые режимы для состоятельных лиц. "Доходы богатейших семей, полученные за пределами стран проживания, долгое время либо не подлежат налогообложению в принципе (Кипр, Израиль), либо облагаются относительно незначительным фиксированным (паушальным) налогом (Италия, Швейцария), при этом богатая и комфортная инфраструктура таких стран достаточно привлекательна", — рассказывает Дмитрий Парамонов.

Отсутствие налога на личные доходы обеспечивает таким странам массовый переезд состоятельных лиц. Например, из отменившей льготы Великобритании сейчас наблюдается массовый исход богатейших налогоплательщиков в Италию, на Кипр, в Швейцарию и особенно в ОАЭ.

"Популистская и непродуманная попытка отменить льготы для богатых обернулась не только исчезновением потенциальной налоговой базы в принципе, но и физическим исходом семей и их капиталов из экономики", — отмечает эксперт.

Насколько оправданна российская система

В России с января 2001 года существовала плоская шкала подоходного налога — 13%. Ее введение мотивировалось задачей выведения доходов из тени. "Возможно, такой эффект имел место, но в долгосрочном плане необходимость прогрессивного налогообложения становилась все очевиднее, — полагает Александр Золотов. — Поэтому с 2021 года стала действовать прогрессивная (двухступенчатая шкала) налога, когда доходы свыше 5 млн рублей в год облагались по ставке 15%. Практика показала, что налоговые сборы с этой части доходов в 2023 году превысили уровень 2022 года".

Сегодня, по словам экономиста, перед Россией стоит задача обеспечивать обороноспособность страны при безусловном выполнении государством социальных обязательств. Поэтому с 2025 года прогрессивная шкала включает уже пять ставок налога на доходы физических лиц: 13%, 15%, 18%, 20% и 22% (последняя используется для части дохода свыше 50 млн рублей).

"Как видим, потенциал прогрессивного налогообложения используется все активнее, хотя диапазон ставок и уступает существующему в большинстве развитых стран", — заключает Александр Золотов.

Евлалия Самедова