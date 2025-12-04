Рассмотрение иска Минлесхоза Приамурья к "Ангаре" продолжат 16 декабря

Министерство ранее обратилось в арбитраж с просьбой взыскать 535 тыс. рублей за повреждение леса после крушения самолета Ан-24 под Тындой

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области приступил к рассмотрению иска Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области к авиакомпании "Ангара". В рассмотрении иска был объявлен перерыв до 16 декабря, говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее Минлесхоз Амурской области обратился в арбитраж с просьбой взыскать 535 тыс. рублей за повреждение леса после крушения самолета Ан-24 под Тындой в Приамурье. Суд принял заявление к рассмотрению в упрощенном производстве. Авиакомпания обратилась в арбитраж с ходатайством о рассмотрении дела в обычном порядке. Суд удовлетворил ходатайство и назначил рассмотрение дела на 4 декабря.

"В судебном заседании объявлен перерыв до 12:20 (07:20 мск) 16 декабря", - говорится в картотеке суда.

5 ноября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Как ранее уточнили в Росавиации, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. До этого ведомство аннулировало сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара" по итогам внеплановой проверки после крушения самолета Ан-24 в Амурской области, а также сертификат авиакомпании на техническое обслуживание самолетов.