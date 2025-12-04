Индия получит в аренду российскую подлодку в 2028 году

В информационном бюро индийского правительства также отметили, что речи о новом соглашении не идет

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индия получит в аренду российскую подводную лодку в 2028 году в рамках контракта, подписанного в 2019 году, речи о новом соглашении не идет. Об этом сообщило информационное бюро индийского правительства.

Ведомство опровергло сообщение агентства Bloomberg о том, что во время визита президента России Владимира Путина в Индию стороны заключат сделку, согласно которой Нью-Дели заплатит около $2 млрд за лизинг российской атомной подводной лодки.

"Между Индией и Россией не было подписано никакого нового соглашения. Аренда подводной лодки основана на старом контракте, который был подписан в марте 2019 года", - указало правительственное информбюро.

"Произошла задержка с поставкой, и новая поставка запланирована на 2028 год", - пояснили в индийском правительстве.

Индия и Россия подписали договор о лизинге атомной подводной лодки в марте 2019 года. По данным индийских СМИ, стоимость контракта оценивается в $3,3 млрд. Согласно договоренности, подлодка проекта 971 "Щука-Б" (класс "Акула" по классификации НАТО) должна была быть передана индийским ВМС в 2025 году на срок 10 лет.