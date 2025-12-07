Эксперт Гапоненко: ЕС на отъем активов РФ толкает истощение ресурсов

Евросоюз пытается предоставить финансы Украине в обход сложных процедур и иссякающих национальных ресурсов, отметил доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) старается экспроприировать российские активы, чтобы создать устойчивый финансовый поток для Украины в обход сложных бюджетных процедур и истощающихся национальных ресурсов. Об этом ТАСС заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

Еврокомиссия (ЕК) 3 декабря предложила "репарационный кредит" - альтернативу экспроприации активов РФ в виде еврозайма в €90 млрд, который покроет две трети потребностей Киева. Решение может быть принято квалифицированным большинством голосов. Также предполагается, что внутри ЕС не будут действовать решения иностранных судов, которые возможны в рамках ответных мер России.

"Цель - не просто "отнять деньги", а создать устойчивый финансовый поток для Украины в обход сложных бюджетных процедур и истощающихся национальных ресурсов, а также установить принцип ответственности России за ущерб", - сказал Гапоненко.

Он отметил, что план председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен отражает позицию наиболее "ястребиного" крыла в ЕС, стремящегося к максимальному давлению на Россию и демонстрации безусловной поддержки Украины. "В большей степени ее активно поддерживают Польша и страны Балтии, а также влиятельные фракции в Европарламенте. Ключевое проукраинское большинство складывается из коалиции EPP + S&D + Renew Europe + Greens / EFA. Эти четыре фракции, обладающие более 2/3 мест в парламенте, обеспечивают практически единогласную поддержку резолюций о помощи Украине, ужесточении санкций и, в частности, идеи использования замороженных российских активов", - заметил он.

Опасения Бельгии

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд золотовалютных резервов РФ. Более €180 млрд хранятся на счетах Euroclear. Бельгия, где находится депозитарий, выступает против экспроприации российских активов: премьер-министр Барт Де Вевер потребовал юридически обязывающих гарантий, распределения рисков между всеми членами ЕС.

"Бельгия и раньше выражала серьезные озабоченности, выступая скорее осторожным финансовым регулятором, нежели политическим оппонентом. Ее сопротивление будет, и будет основано на рисках для стабильности финансовой системы, потенциальных исках и репутационных издержках для Euroclear. Брюссель будет лоббировать по максимуму передачу рисков на уровень ЕС", - заметил Гапоненко.

Он добавил, что раскол в ЕС на фоне обсуждения этого вопроса возможен, но вполне управляем. "Разногласия носят не принципиальный характер, типа "поддерживать ли Украину", а тактический - о методах, рисках и темпах. Венгрия, реже - Словакия, могут использовать этот вопрос для торга", - сказал собеседник агентства.