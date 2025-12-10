Эксперт Волков: турпоток из РФ в Китай может вырасти на 30% в 2026 году

Как прогнозирует президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, показатель увеличится из-за безвизового режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из России в Китай увеличился благодаря безвизовому режиму и может вырасти еще на 30% в 2026 году. Такой прогноз представил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Удалось сделать безвизовый режим в Китае, и турпоток в значительной степени вырос. Только за прошлый год - в три раза, спрос продолжает расти. По нашим подсчетам, [туристический] поток к концу года составит 1 млн. А в следующем году, по нашим прогнозам, Китай [как туристическое направление для россиян] вырастет еще на 30% - сейчас многим хочется хотя бы один раз съездить просто посмотреть, а там уже кому-то понравится, кому-то не понравится", - рассказал Волков.

Он уточнил, что высокий спрос на поездки в КНР наблюдается в том числе на предстоящие новогодние праздники. "Это достаточно интересный тренд, так как для туротрасли было неожиданно, что Китай сможет каким-то образом конкурировать с российскими направлениями. Новогодние туры в Китай - это возможность открыть для себя новое направление, встретить праздник среди древних традиций, ярких огней и восточного колорита", - отметил собеседник агентства.

По его данным, также россияне интересуются возможностью посетить другие страны Азии - в первую очередь те, кто хочет провести зимний отпуск в жарком климате, у моря.

Волков отметил, что интерес растет и к поездкам на российский Дальний Восток. "Уже сегодня с учетом визового режима российский бизнес активно взаимодействует с Китаем, импорт вырос на 87% за последний год. Еще один тренд - это вектор дальневосточный и освоение Арктики в целом. [На внутреннем рынке] это и Хабаровский край, и Амурская область, и, конечно же, Приморье", - уточнил Волков.

Китай с 15 сентября ввел на год тестовый безвизовый режим для граждан РФ, а президент РФ Владимир Путин ранее сообщал, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР.