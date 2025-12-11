В Минэнерго рассказали, когда ожидается рост цен на уголь

Цены начнут расти не раньше конца 2026 года - начала 2027 года, отметил замминистра энергетики Дмитрий Исламов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что цены на уголь начнут расти не раньше конца 2026 года - начала 2027 года. Об этом заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов, выступая в Госдуме.

"По нашей оценке, сейчас рост цен ожидается не раньше конца 2026 - [начала] 2027 года. Поэтому еще времени много, и нам нужно совместно с предприятиями, с каждым предприятием, разработать программу финансового оздоровления и выдержать этот сложный, очень сложный период", - сказал он.

По словам Исламова, убытки угольной отрасли с начала 2025 года превысили 300 млрд рублей. Сейчас правительство РФ рассматривает предложение о продлении некоторых мер поддержки российского угольного сектора.