РЖД показали видео предварительных испытаний стрелочного перевода для ВСМ

Опытный образец длиной 118 м смонтировали на Муромском стрелочном заводе

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал РЖД

ТАСС, 18 декабря. "Российские железные дороги" (РЖД) в своем Telegram-канале опубликовали видео, на котором показаны предварительные испытания стрелочного перевода для высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Читайте также

Что известно о ВСМ Москва - Санкт-Петербург

В холдинге рассказали, что опытный образец длиной 118 м смонтировали на Муромском стрелочном заводе. Инновационный стрелочный перевод позволит поезду двигаться в прямом направлении со скоростью до 400 км/ч, а в боковом - до 120 км/ч, что в 1,5 раза быстрее применяемых в настоящее время устройств.

Во время испытаний специалисты проверяют надежность конструкции, в том числе синхронизацию перемещения и запирания подвижных частей перевода, а также проводят имитацию отказов его элементов и тестируют на восстановление работоспособности.