ЦБ будет взыскивать с банков ЕС убытки от блокировки и использования активов

Регулятор будет добиваться взыскания в российском арбитражном суде

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"В связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС, реализуемыми в том числе путем установления бессрочной иммобилизации его активов, Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе Арбитражного суда города Москвы ТАСС сообщили, что исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,1 трлн руб. поступило суд.