Wildberries временно заблокировал спорные карточки товаров с логотипом Aurus

В адрес компании поступили обращения от компаний "Аурус кашемир" и "Аурус коллекция"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Wildberries заблокировал спорные карточки с логотипом Aurus до предоставления продавцами документов, подтверждающих законность реализации продукции. Также площадка организовала постоянный мониторинг новых карточек с обозначением бренда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"В адрес Wildberries поступили обращения от компаний "Аурус кашемир" и "Аурус коллекция", связанные с продажей на маркетплейсе товаров с изображением товарного знака Aurus в категориях одежды и аксессуаров. <...> Еще до рассмотрения претензий по существу маркетплейс принял превентивные меры: спорные карточки товаров были временно заблокированы до предоставления продавцами документов, подтверждающих законность реализации продукции. Кроме того, площадка организовала постоянный мониторинг новых карточек с использованием обозначения Aurus для оперативного выявления и блокировки потенциальных нарушений", - говорится в тексте.

Ранее компания Aurus Collection, производящая и реализующая премиальные аксессуары из кожи под брендом Aurus, направила к Wildberries досудебную претензию. Компания потребовала от маркетплейса прекратить продажу поддельной продукции с логотипом Aurus и уничтожить ее, а также выплатить компенсацию в размере 2 млрд рублей за нарушение права на товарные знаки и репутационные риски.

"Обращаем внимание, что по данным открытых реестров Роспатента, а также на основании документов, представленных заявителями, компании "Аурус кашемир" и "Аурус коллекция" используют товарный знак на основании простой (неисключительной) сублицензии, которая не наделяет их правом представлять интересы правообладателя или самостоятельно защищать права на бренд", - сказали в пресс-службе.

В РВБ отметили, что Wildberries выступает онлайн-витриной, соединяя напрямую продавца с покупателем. Маркетплейс исходит из принципа добросовестности продавцов, и, принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам площадки. Платформа всегда оперативно реагирует на обращения и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры.