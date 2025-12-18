Axios: TikTok подписал сделку о продаже своего бизнеса в США

По информации портала, компании Oracle, Silver Lake и MGX получат 45% капитала дочерней структуры соцсети в Соединенных Штатах, еще 20% отойдут ByteDance, а около трети акций достанутся аффилированным с ней инвесторам

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. TikTok заключил сделку о продаже своего подразделения в США группе американских инвесторов. Об этом со ссылкой на внутренний документ компании сообщил портал Axios.

По его данным, сделка должна быть закрыта 22 января 2026 года. Согласно ее условиям, компании Oracle, Silver Lake, а также базирующаяся в Абу-Даби MGX получат в общей сложности 45% капитала дочерней структуры TikTok в США. Еще 20% будут принадлежать ее материнской компании ByteDance, а около трети акций достанутся аффилированным с ней инвесторам.

5 сентября Трамп подписал указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. Как говорится в указе, крупнейшую долю и контроль в новой структуре будут иметь граждане США. ByteDance получит долю в размере менее 20%, а оставшаяся часть будет принадлежать "определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять новый совет директоров в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США. Стоимость новой компании составит около $14 млрд.

Закон, обязывающий ByteDance продать соцсеть или прекратить ее деятельность на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году бывшим американским лидером Джо Байденом. Трамп говорил, что хорошо относится к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку. В последний раз он сделал это 16 сентября. Блокировка соцсети в США была отложена до 16 декабря. В сентябре Трамп заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok, и сообщил о наличии предварительных договоренностей с китайской стороной.