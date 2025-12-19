"Кэчуанбань жибао": предприятие TikTok в США сосредоточится на модерации контента

Другие подразделения социальной сети в Соединенных Штатах продолжат отвечать за электронную коммерцию, рекламу, маркетинговые операции и глобальную взаимосвязь продукта TikTok

ШАНХАЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Новое совместное предприятие социальной сети TikTok в Соединенных Штатах будет отвечать за защиту данных и модерацию медиаконтента. Об этом сообщило издание "Кэчуанбань жибао".

По его сведениям, генеральный директор TikTok Чжоу Шоуцзы 18 декабря разослал внутреннее письмо менеджерам компании. В нем сообщалось, что китайская компания ByteDance и принадлежащая ей платформа TikTok подписали соглашения с тремя инвесторами о создании нового совместного предприятия - TikTok USDS Joint Venture LLC. Оно будет отвечать за защиту данных, безопасность алгоритмов, модерацию контента и программное обеспечение в США.

Другие подразделения TikTok в США, полностью принадлежащие ByteDance, продолжат отвечать за электронную коммерцию, рекламу, маркетинговые операции и глобальную взаимосвязь продукта TikTok.

По информации портала Axios, сделка по TikTok должна быть закрыта 22 января следующего года. По ее условиям компании Oracle, Silver Lake, а также базирующаяся в Абу-Даби MGX получат в общей сложности 45% капитала дочерней структуры TikTok в США. Еще 20% будут принадлежать ее материнской компании ByteDance, а около трети акций достанутся аффилированным с ней инвесторам.

5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ об утверждении сделки, согласно которой работа китайской соцсети TikTok в Соединенных Штатах перейдет под контроль американского бизнеса. Как говорится в указе, крупнейшую долю и контроль в новой структуре будут иметь граждане США. ByteDance получит долю в размере менее 20%, а оставшаяся часть будет принадлежать "определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять новый совет директоров в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США. Стоимость новой компании составит около $14 млрд.

Закон, обязывающий ByteDance продать соцсеть или прекратить ее деятельность на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году бывшим американским лидером Джо Байденом. Трамп говорил, что хорошо относится к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку. В последний раз он сделал это 16 сентября. Блокировка соцсети в США была отложена до 16 декабря. В сентябре Трамп заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok, и сообщил о наличии предварительных договоренностей с китайской стороной.