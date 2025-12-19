В МО Эстонии заявили об отсутствии средств на строительство подземных заводов

Вице-канцлер эстонского Минобороны Сийм Суклес также указал на ограниченные возможности военной промышленности республики и узкий ассортимент производимой продукции

ВИЛЬНЮС, 19 декабря. /ТАСС/. Эстония в настоящее время не располагает финансовыми средствами для строительства подземных заводов по производству военной продукции. Об этом заявил вице-канцлер Министерства обороны республики Сийм Суклес.

"<...> На мой взгляд, у Эстонии сейчас также нет денег на то, чтобы начинать строительство подземных заводов. Говорят, что где-то есть заброшенные шахты и можно разместить там заводы, но это не так уж просто. Если возникнет военная ситуация, то под ударом окажется вся Эстония и будет неважно, где именно находится такой завод", - приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

Кроме того, чиновник указал на ограниченные возможности оборонной промышленности Эстонии и узкий ассортимент производимой продукции. В этой связи Таллину приходится закупать многие виды вооружений за рубежом, включая ракеты дальнего действия и реактивные системы залпового огня, добавил он.

В сентябре кабинет министров Эстонии утвердил госбюджет на 2026 год с затратами на военные нужды в размере 5% валового внутреннего продукта (ВВП). Дефицит бюджета запланирован в размере 4,5% ВВП.