Цены на такси в Москве выросли в 2-3 раза из-за снега и ветра

Также в Московском регионе объявили желтый уровень в связи с ожидаемым ухудшением погоды

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость поездки на такси в Москве днем в среду выросла в среднем в 2-3 раза из-за непогоды, убедился корреспондент ТАСС.

"Заказов больше, чем машин. Из-за плохой погоды", - отмечается в приложении "Яндекс go".

ТАСС направил запрос в "Яндекс go".

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень в связи с ожидаемым ухудшением погоды, а именно - из-за снега и сильного ветра. Речь идет о снегопаде, местами сильном, а также о вероятности налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что 24 декабря после аномальных морозов температура будет стремительно повышаться.