Bloomberg: рубль стал самой крепкой валютой в 2025 году

Как утверждает агентство, на рост рубля повлияло снижение спроса на иностранную валюту в России

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Российский рубль за последние 12 месяцев показал самое сильное укрепление с 1994 года, опередив в 2025 году курсы основных валют к доллару. Такие данные привело агентство Bloomberg.

По его информации, российский рубль за счет своего роста в 2025 году вошел в топ-5 самых прибыльных мировых активов после платины, серебра, палладия и золота. С начала года рубль укрепился на 45% и на данный момент торгуется около 78 руб. за доллар.

Как утверждает Bloomberg, на рост рубля повлияло снижение спроса на иностранную валюту в России.

Для россиян стали более привлекательны активы в рублях за счет текущей денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, что также послужило причиной роста валюты.

Как заявляла 19 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, потребность в иностранной валюте сокращается благодаря мерам импортозамещения, поддержке отечественных производителей, а также эффектам от текущей ДКП.