Глава Минприроды: в России в 2025 г. открыли 36 месторождений углеводородов

Александр Козлов отметил, что точные цифры станут известны в начале 2026 года, когда все запасы будут поставлены на государственный баланс

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. В России в 2025 году, по предварительным данным, открыли 36 новых месторождений углеводородов, прирост запасов нефти сохранился примерно на уровне 2024 года и составил 666 млн тонн, газа - 686 млрд. куб. м. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Он отметил, что точные цифры станут известны в начале 2026 года, когда все запасы будут поставлены на государственный баланс.

"Прирост запасов по всем категориям по нефти по результатам геологоразведки составляет 666 млн. тонн, по газу - 686 млрд. куб метров. Эти показатели примерно соответствуют прошлым годам. Открыто 36 новых месторождений углеводородов", - рассказал Козлов.

Ранее в Роснедрах сообщали, что прирост запасов нефти и конденсата в России за 9 месяцев 2025 года составил 80,5 млн тонн, газа - 450 млрд куб. м.

По итогам 2024 года в России прирост извлекаемых запасов промышленных категорий составил по жидким углеводородам (нефти и конденсату) 516 млн тонн при аналогичной добыче, а по газу - 723 млрд куб. м при добыче в 685 млрд куб. м.

