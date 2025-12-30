Эксперты рассказали о причинах роста цен на шампанское

Руководитель проекта "Винный гид России" Олеся Латышева отметила, что стоимость обычно увеличивается дважды в год - в периоды формирования закупочных цен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вино за год подорожало на 6-8%, при этом накануне Нового года резких скачков в ценообразовании напитка не произошло, сообщили ТАСС эксперты отрасли. При этом значительная часть ассортимента на российском рынке представлена отечественными напитками, качество которых стабильно повышается, хотя есть выбор и для любителей импортных вин.

Читайте также Магия ритуалов: что способствует волшебству в Новый год

Цены на вино

Руководитель проекта "Винный гид России" Олеся Латышева пояснила ТАСС, что рост цен на шампанские и игристые вина не связан напрямую с текущей экономической ситуацией. Изменение стоимости в России обычно происходит два раза в год - в периоды формирования закупочных цен.

"Летом торговые сети закупают вино для того, чтобы оно стояло на полках к Новому году. Зимние закупки - уже после того, как все склады освобождены, на новый сезон. Мы видим, что цены на вино примерно выросли на 6-8%. Сюда включается еще и рабочая сила, и обработка виноградников в течение всего года. В ценовом сегменте наблюдается относительная стабильность: цены демонстрируют лишь типичный инфляционный рост, характерный для ряда других категорий продуктов", - рассказала эксперт.

При этом изменение экономической ситуации в течение года может увеличивать издержки при производстве вина, что требует повышенного внимания к ценовым механизмам, добавила Латышева.

Эту же особенность ценовой политики подтверждает представитель крупного российского производителя "Золотая балка" Александра Луденко: повышение цен на шампанское перед праздниками не свойственно.

"Ценовая политика продукции "Золотая балка" не зависит от календарных праздников - в том числе от Нового года. Мы не практикуем искусственное повышение цен перед праздниками", - пояснила Луденко.

Новогодний ассортимент

Эксперты отмечают богатый ассортимент шампанских и игристых вин на полках российских магазинов - порядка 3 тыс. наименований. Среди российских производителей вин особое место занимает Краснодарский край - крупнейший по производству шампанского классическим методом. Помимо российских, потребитель может без труда найти импортные, в том числе вина стран БРИКС и других дружественных государств. В целом же на полках по-прежнему присутствуют проверенные временем бренды, а лидеры продаж прошлого года остаются в топе.

"Согласно анализу рынка, основные игроки сегмента сохранили свои позиции: заметных изменений в основных производителях, таких как французские шампанские бренды и крупные российские винодельческие компании, не произошло. Доступность высококачественного российского игристого и шампанского продолжает расти: практически в любой розничной сети можно найти ассортимент на любой вкус и бюджет - от недорогих вариантов до премиальных вин, что делает российскую полку искристых все более разнообразной и конкурентоспособной", - отметила Латышева.

Кубанская компания "Абрау-Дюрсо", одно из вин которой в 2025 году признано лучшим в РФ по мнению "Винного гида России", предлагает широкий ассортимент - от экстрабрюта до вин в полусухом и полусладком стиле, а для детей есть безалкогольная линейка. Также в регионе свои шампанские и игристые производят такие крупные предприятия, как "Фанагория" и "Кубань-вино".

Множество "новогодних" вин есть и у крымских производителей. Так, дом шампанских вин "Новый свет", также лидер рейтинга "Винного гида", предлагает несколько линеек разной ценовой категории, в том числе белый брют, сделанный по рецептуре основателя винодельни князя Льва Голицына к торжественной коронации императора Николая II в 1896 году. Около десятка различных по цвету и стилистике игристых производит крупный Инкерманский завод марочных вин в Севастополе.

"Золотая балка", также базирующаяся в этом регионе, предлагает потребителю разнообразный ассортимент - от легких жемчужных до классических выдержанных. "Один из главных трендов - это классические игристые вина традиционной технологии, с длительной выдержкой на дрожжевом осадке в бутылке - sur lie", - рассказала ТАСС представитель компании.

Импортные вина

Как и любой популярный товар, шампанское подвержено моде, отмечают эксперты. Одна из тенденций - рост интереса к винам из ЮАР и Латинской Америки. Спрос на южноафриканские вина растет уже не первый год, но также в этом году можно встретить в магазинах и популярные сорта игристого из Чили.

"Африканские вина в среднем представлены в ценовой категории, которая подходит широкому кругу потребителей. Однако многие зарубежные вина, которые мы видим на полке за 2 тыс. рублей, из страны-производителя выезжают за $2, а к нам уже въезжают за $25. Поэтому, чтобы не переплачивать за логистику, можно купить за 700-800 рублей российское, произведенное по традиционной технологии", - отмечает Латышева.

По ее словам, импортные вина остаются популярными среди любителей и ценителей, но их цена увеличилась в два-три раза за несколько лет.

Как выбрать вино на Новый год

Сомелье отмечают, что при выборе вина важно обращать внимание на качественные показатели: сорта винограда, метод производства, уровень сахара в составе и другие ключевые характеристики, которые определяют вкус и аромат напитка.

Немаловажное значение имеет и дата выдержки. Молодые игристые вина обладают свежими и яркими нотами, тогда как выдержка придает им более насыщенный и сложный вкус.

"При выборе игристого вина важно определиться с ценовым диапазоном: Новый год - хороший повод попробовать тот вариант, который вы давно планировали. Главная ночь года - прекрасный момент, когда можно открыть для себя новую категорию или попробовать что-то более дорогое. И, наконец, цвет - не стоит ограничиваться белым. Розовое игристое - отличный праздничный вариант, а красное станет ярким и запоминающимся акцентом праздника", - уверена бренд-шеф-сомелье "Абрау-Дюрсо" Светлана Ломсадзе.