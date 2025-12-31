"Руспродсоюз": в России нет нехватки красной икры

По словам зампреда правления ассоциации Дмитрия Леонова, производство лососевой икры за 10 месяцев 2025 года составило 11,1 тыс. тонн

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Нехватки красной икры на российском рынке нет, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Производство лососевой икры за 10 месяцев 2025 года составило 11,1 тыс. тонн против 8,6 тыс. тонн годом ранее. Недостатка продукции сегодня нет", - сказал Леонов.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу "Россия-24" также сообщал, что объемов красной икры на внутреннем рынке будет достаточно, ее производство в 2025 году выросло на 30-35% по сравнению с прошлым годом.

В 2025 году лососевая путина на Дальнем Востоке была удачнее, чем годом ранее - вылов вырос на 43%, до 335,5 тыс. тонн.