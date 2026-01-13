США получат контрольный пакет акций совместного с Арменией предприятия

TRIPP Development Company призвано "обеспечить развитие и реализацию инфраструктуры" в рамках проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", указано в заявлении Госдепа

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. США получат контрольный пакет акций в армяно-американском совместном предприятии для реализации коммуникационного проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам встречи в Вашингтоне госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Из него следует, что стороны договорились о создании совместного предприятия TRIPP Development Company. Как подчеркивается в документе, предприятие, "контрольный пакет в котором будет принадлежать США", призвано "обеспечить развитие и реализацию инфраструктуры" в рамках проекта TRIPP.

TRIPP Development Company получит права на развитие инфраструктуры транспортных путей сроком на 49 лет, действие соглашения может быть продлено еще на 50 лет. Надзорные функции в рамках предприятия будет осуществлять Ереван, подчеркивается в документе.

В начале декабря 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране будет зарегистрировано армяно-американское совместное предприятие для реализации проекта TRIPP.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".