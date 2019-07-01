Вместе безопаснее? Кто позаботится о попутчиках в совместных поездках

Главным очевидным плюсом карпулинга остается экономия. На билетах — для пассажиров, на бензине — для водителя.

Во-вторых, меньше машин — меньше трафик. Что позволяет сэкономить время на передвижении, решает проблему пробок и парковок.

Только за десять лет число легковых автомобилей в России выросло почти в два раза — с 28 млн машин в 2007 году до 42 млн в 2017 году, по данным аналитического агентства "Автостат". При этом больше всего автовладельцев закономерно оказалось в Москве и Санкт-Петербурге — 3,65 млн и 1,68 млн авто соответственно. Для улучшения ситуации с трафиком власти многих стран вводят выделенные полосы, доступные только для общественного транспорта и машин с двумя или более пассажирами. Россиянам пока доступен только первый вариант выделенных полос, куда также пускают такси с пассажирами.

Уменьшение числа автомобилей призвано еще и снизить негативное влияние на экологию.

Карпулинг, по мнению участников рынка, выходит комфортнее, чем общественный транспорт, дешевле, чем такси, и безопаснее, чем автостоп.

Впрочем, по мнению директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, карпулинг не конкурент тому же такси: "Этот сервис "соседских услуг" будет развиваться абсолютно независимо. Есть огромное поле форматов мобильности, которое очень сильно сегментировано — по привычкам и доходным возможностям. И потому они не конкуренты", — отмечал ранее эксперт.