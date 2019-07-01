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Вместе безопаснее? Кто позаботится о попутчиках в совместных поездках

© Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство и участники рынка работают над решением проблемы регулирования сервисов карпулинга

Сервисы карпулинга продолжают оставаться на границе официального регулирования и доверия между водителями и пассажирами. О том, как обезопасить и тех и других, власти задумались еще летом прошлого года, тогда же появились первые предложения. Но до закона они так и не дошли. А сейчас СМИ рассказали о правилах контроля карпулинга, которые разработал Минтранс. 

Напоминаем, что такое карпулинг, как он работает и что нужно помнить, выбирая попутчиков.

Что такое карпулинг

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Карпулинг (от англ. car — "машина" и pool — "объединение") или райдшеринг (от англ. ride — "поездка" и share — "делиться") — это совместные поездки на автомобиле, когда пассажиры возмещают водителю часть расходов. При этом попутчики выбирают оптимальный для всех маршрут. Карпулинг может быть разнообразным: от дальних поездок между городами до ежедневных коротких маршрутов дом-работа и обратно.

Когда возник

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Впервые карпулинг зародился в США во время Второй мировой, когда встал вопрос об экономии топлива для армии и водителей обязали брать с собой попутчиков.

В современном виде он возник в 1970-е годы во время нефтяного кризиса, когда потребители стали искать способы сэкономить уже из-за роста топливных цен. После несколько потерял популярность и вернулся только в 2000-х с развитием интернета и мобильных технологий, облегчивших поиск попутчиков.

Плюсы карпулинга

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Главным очевидным плюсом карпулинга остается экономия. На билетах — для пассажиров, на бензине — для водителя.

Во-вторых, меньше машин — меньше трафик. Что позволяет сэкономить время на передвижении, решает проблему пробок и парковок.

Только за десять лет число легковых автомобилей в России выросло почти в два раза — с 28 млн машин в 2007 году до 42 млн в 2017 году, по данным аналитического агентства "Автостат". При этом больше всего автовладельцев закономерно оказалось в Москве и Санкт-Петербурге — 3,65 млн и 1,68 млн авто соответственно. Для улучшения ситуации с трафиком власти многих стран вводят выделенные полосы, доступные только для общественного транспорта и машин с двумя или более пассажирами. Россиянам пока доступен только первый вариант выделенных полос, куда также пускают такси с пассажирами.

Уменьшение числа автомобилей призвано еще и снизить негативное влияние на экологию.

Карпулинг, по мнению участников рынка, выходит комфортнее, чем общественный транспорт, дешевле, чем такси, и безопаснее, чем автостоп.

Впрочем, по мнению директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, карпулинг не конкурент тому же такси: "Этот сервис "соседских услуг" будет развиваться абсолютно независимо. Есть огромное поле форматов мобильности, которое очень сильно сегментировано — по привычкам и доходным возможностям. И потому они не конкуренты", — отмечал ранее эксперт.

Его риски

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Первый и основной минус — опасность наткнуться на недобросовестного водителя. Например, при встрече может оказаться, что вместо комфортабельного авто пассажиров ждет обычная маршрутка, в которой придется ехать несколько часов. Или в конце поездки водитель попросит заплатить больше, чем договаривались. 

Риски подстерегают и водителей. Например, на популярных маршрутах под видом попутчиков о поездке с ними могут договориться нелегальные извозчики. В результате на месте встречи водитель никого не находит, едет один, а пассажиров перехватывают. И это только те риски, которые касаются экономических аспектов карпулинга, а ведь всегда еще остается вопрос личной безопасности.

При регистрации многие сервисы требуют подтвердить, что автовладелец не собирается зарабатывать на поездке. Кроме того, сервисы могут в любой момент попросить предоставить документы, необходимые для его использования. Но они заранее предупреждают пользователей, что не могут гарантировать полную достоверность данных. То есть, безопасность и водителя, и пассажиров в пути пока остается их личной ответственностью.

Как найти попутчика

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  • Детально обсуждайте с водителем поездку. Если по пути нужно будет куда-то заехать или где-то остановиться, стоит обговорить это заранее.
  • Уточните загруженность автомобиля. Будут ли другие попутчики, сколько будет вещей. Чтобы не пришлось везти чемодан на коленях.
  • Комбинируйте маршруты. Часто найти водителя на весь путь не получается, тогда разбивайте его на несколько отрезков и ищите машину для каждого из них.
  • Не пренебрегайте страховкой. По желанию страхование жизни и здоровья можно оформить на короткий период поездки.
  • И самое главное — помните о безопасности. Выбирайте попутчиков на проверенных сервисах и сайтах, читайте отзывы и не стесняйтесь спрашивать у водителей дополнительную информацию.

Что хотят изменить компании

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Изначально с просьбой заняться регулированием отрасли к Минтрансу обратилась французская компания BlaBlaCar. Как ее представители объясняли ранее ТАСС, организация хотела разграничить два типа поездок:

  • когда простые автовладельцы подвозят попутчиков, частично компенсирующих затраты на топливо;
  • когда нелегальные извозчики действуют с целью получения прибыли.
BlaBlaCar является крупнейшей компанией на рынке карпулинга в России. По данным самой компании, более 65 млн человек пользуются ее услугами в 22 странах присутствия. Осенью 2017 года Тимашевский суд Краснодарского края удовлетворил претензии прокуратуры, посчитавшей, что компания предоставляет услуги нелегальным перевозчикам. Позднее после апелляции суд отменил это решение и предотвратил возможную блокировку сервиса в России.

В Минтрансе соглашались, что отсутствие регулирования "может приводить как к незаконной предпринимательской деятельности, так и создавать предпосылки для нарушения требований безопасности перевозок пассажиров".

Директор регионального развития Союза транспортников России Вячеслав Коробовцев отмечал ранее, что в России сейчас нет законодательной практики регулирования таких сервисов, поэтому властям придется опираться на международный опыт. Как идея регулирование — это хорошо, но с точки зрения реализации — очень сложно. Ведь дело касается администрирования механизмов, которые построены на доверии — автовладельцев к пассажирам, государства к сервису и наоборот.

По мнению Михаила Блинкина, так как большинство сервисов карпулинга действуют через интернет или мобильные приложения, отследить недобросовестных водителей должно быть несложно. Несколько поездок в день по одному направлению туда-обратно уже указывают на недобросовестность автовладельца, объяснял эксперт.

Что предлагают власти

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Газета "Коммерсантъ" рассказала подробности проекта, разработанного Минтрансом: 

  • у водителей обязательно должны быть права категории B и стаж не менее двух лет;
  • в сутки водитель сможет делать только две поездки;
  • за одну поездку в машине можно будет перевозить не более пяти человек;
  • расплачиваться с водителем можно будет только в безналичной форме через онлайн-сервис. Предельный размер платы установит правительство с учетом цен на топливо, смазочных материалов, проезда по платным дорогам и т.д.

По сути, идеи Минтранса во многом близки к прошлогоднему законопроекту Департамента транспорта Москвы, который предлагал ввести штрафы за оплату наличными. Кроме того, документ столичных властей допускал к карпулингу только автомобилистов с российским водительским удостоверением и без непогашенных или неснятых судимостей за тяжкие или особо тяжкие преступления. Также проект предусматривал, что машины должны быть зарегистрированы в России и иметь либо ГЛОНАСС, либо ГЛОНАСС и GPS. 

Документ Минтранса, по данным "Ъ", вопрос административной ответственности затрагивает, но не детализирует.

Что это значит для пользователей

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Введение безналичного расчета, штрафов и других мер госрегулирования может "выгнать" водителей в тень. Где они будут связываться с попутчиками не через централизованные сервисы, а по старинке — через форумы или соцсети. Что снова грозит вывести карпулинг из-под надзора властей и оставить в области доверия между участниками поездки. 

Но вот взаимодействие с теми водителями, кто останется на официальных платформах, может стать и безопаснее, и проще для обеих сторон. Так, безналичный расчет, например, защитит пассажиров от необоснованного роста цен по окончании поездки, а водителя — от риска остаться совсем без возмещения части расходов на поездку.

Арина Раксина

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