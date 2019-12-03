Электронные трудовые книжки: когда они появятся в России

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

До 30 июня 2020 года работодатель должен будет сообщить сотрудникам, что они могут выбрать, как вести их трудовые книжки — в бумажном виде или электронном. Те, в свою очередь, до 31 декабря 2020 года должны ответить, что выбирают.

Если вы ничего не решите, то компания продолжит вести бумажную трудовую. Вы сможете сохранить ее, даже сменив работу. То есть новый работодатель не сможет навязывать электронную трудовую.

Если вы все-таки предпочтете электронный формат, то отдел кадров запишет это в трудовую книжку и вернет ее вам.

При этом у граждан, которые начнут работать после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.