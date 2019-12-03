Электронные трудовые книжки: когда они появятся в России

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в России электронных трудовых книжек. Ранее СМИ рассказали, что Пенсионный фонд России (ПФР) оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян. Всего новшества затронут около 60 млн работников и 8,4 млн компаний, фирм и индивидуальных предпринимателей, уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Объясняем, что именно изменится.
Что такое электронная трудовая книжка? За нее нужно будет платить?
Это полная база данных о карьере гражданина — его профессии, приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении и любой другой информации от работодателя. Компании теперь получают возможность собирать эту информацию в электронном виде. И каждый месяц наниматель будет передавать ее в ПФР.
В Минтруде еще в начале обсуждения законопроекта заявили, что переход на электронные трудовые книжки будет для работников бесплатным.
Когда изменения заработают? И как именно?
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
До 30 июня 2020 года работодатель должен будет сообщить сотрудникам, что они могут выбрать, как вести их трудовые книжки — в бумажном виде или электронном. Те, в свою очередь, до 31 декабря 2020 года должны ответить, что выбирают.
Если вы ничего не решите, то компания продолжит вести бумажную трудовую. Вы сможете сохранить ее, даже сменив работу. То есть новый работодатель не сможет навязывать электронную трудовую.
Если вы все-таки предпочтете электронный формат, то отдел кадров запишет это в трудовую книжку и вернет ее вам.
При этом у граждан, которые начнут работать после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.
Какие документы мне тогда выдадут при увольнении, если я выберу электронный формат трудовой?
При увольнении работодатель выдаст справку о трудовой деятельности — в бумажном или электронном формате. Но в этом документе будут данные только о работе непосредственно у него. За бумажным подтверждением всего трудового стажа придется обратиться в ПФР или многофункциональный центр (МФЦ), в электронном виде сведения будут доступны на портале "Госуслуг".
Кроме того, если вдруг в ваших данных окажется ошибка, то можете сообщить об этом работодателю, и он должен будет все исправить.
А что если я вдруг не будут работать все то время, когда надо будет определиться и выбрать вид трудовой?
Такой случай законодатели тоже предусмотрели. Например, вы уйдете в отпуск по уходу за ребенком, временно не сможете трудиться из-за длительного лечения или просто будете безработным.
Право выбрать, как вести трудовую книжку, за вами все равно остается. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление при первой возможности — при возвращении на работу или трудоустройстве на новое место.
Зачем нужно менять трудовые?
Во-первых, Минтруд рассчитывает, что при внедрении электронных трудовых книжек работодатели смогут снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных аналогов. "Этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников", — заявил Вячеслав Володин. А бывшая замглавы Минтруда Любовь Ельцова в свое время подсчитала, что в 2020 году выгода от того, что не нужно будет приобретать трудовые книжки, может составить 0,7 млрд рублей.
Во-вторых, цифровой формат позволит оптимизировать и ускорить документооборот.
И в-третьих, для работника должен снизиться риск потери трудовой. "Бумажная трудовая книжка может быть утрачена, подделана, или может не сохраниться информация о работодателе, и тогда возникает необходимость в восстановлении трудового стажа по довольно сложной процедуре", — объяснял премьер-министр Дмитрий Медведев.
Напомним, если человек потерял трудовую книжку, когда официально работал, то восстанавливать ее обязан работодатель. А вот если хозяин лишился ее, когда был безработным, то процесс восстановления рискует затянуться. В первую очередь гражданин должен обратиться на последнее место работы. Но если организация, например, обанкротилась или перестала существовать, то придется идти к работодателю, который был до этого, и так далее.
Централизованная электронная база поможет избежать таких трудностей. Как следствие, электронная трудовая сможет защитить от проблем с получением пенсий, если работники не смогут подтвердить свой стаж с помощью бумажной трудовой.
К тому же передача сведений в режиме онлайн облегчит и оформление для тех, кто работает удаленно, считает глава кабинета министров.
Арина Раксина