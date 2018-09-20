Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2019 год

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года. Он добавил, что объем государственного внешнего долга останется на относительно невысоком уровне, доходы бюджета ожидаются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы - чуть более 18 трлн рублей.

В 2019 году правительство "фактически полностью восстановит финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла и в период первого мирового кризиса 2008-2009 годов, а также в период с 2014 года, когда началась вторая волна кризиса и Россия столкнулась с санкционным давлением", сказал премьер-министр.

По его словам, к концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального значения за всю историю его существования.

Медведев напомнил, что в проект бюджета "встроена" программа реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 2019-2024 годы. При этом самый большой объем средств предусмотрен на поддержку демографии, здравоохранения и образования, сообщил глава правительства.