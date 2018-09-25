Госдума рассмотрит во II чтении проект об изменении пенсионного законодательства

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума в среду на пленарном заседании рассмотрит во втором, основном чтении резонансный законопроект об изменении пенсионного законодательства. В понедельник, 24 сентября, закончился срок принятия поправок: их в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поступило более 300.

Предложения по доработке инициативы исходили не только от депутатов Госдумы, но и от регионов, представителей бизнеса, общественных организаций и профсоюзов. Свои поправки к проекту закона представил и президент РФ Владимир Путин. Их обработкой совместно с комитетами занималась специально созданная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства. Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, и после принятия пенсионного пакета законов, группа продолжит свою работу и будет "изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат".

Первоначальная редакция внесенного правительством законопроекта была принята Госдумой в первом чтении 19 июля. Она предполагала в том числе поэтапное повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. 29 августа в телеобращении к гражданам Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Кроме того, глава государства предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Соответствующий пакет поправок к пенсионному законопроекту правительства наряду с изменениями в Налоговый и Уголовный кодексы президент внес в Госдуму 6 сентября. Тогда же свой пакет предложений по совершенствованию инициативы представили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от "Единой России". Они предложили сократить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с предполагаемых изначально 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет. Кроме того, единороссы выступили за сохранение сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании.

Эти предложения профильный комитет Госдумы в понедельник на заседании рекомендовал палате принять во втором чтении. Остальные поправки комитет рекомендовал отклонить. Например, в их число вошло предложение справороссов установить мораторий на повышение пенсионного возраста до 2035 года. Вместе с тем, многие из отклоненных поправок, согласно решению комитета, уже были учтены в предложенных президентом и единороссами изменениях.

В случае принятия законопроекта во втором чтении, его рассмотрение в третьем и окончательном чтении, согласно предположению главы комитета по труду Ярослава Нилова, может быть назначено уже на четверг 27 сентября.

Диспансеризация и конвенция Международной организации труда

Наряду с базовым законопроектом Госдума рассмотрит во втором чтении еще ряд инициатив, направленных на совершенствование пенсионного законодательства. Так, парламентарии обсудят поправки к внесенному депутатами от "Единой России" законопроекту о предоставлении работникам времени на прохождение диспансеризации. Так, работники предпенсионного возраста получат право на прохождение диспансеризации в течение двух рабочих дней один раз в год. Для того, чтобы получить освобождение от работы на этот день (или дни), сотруднику будет необходимо написать письменное заявление и согласовать его с работодателем. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Одновременно с этим парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект о ратификации 102-й конвенции Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения. Эта конвенция была принята на 35-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 28 июня 1952 года в Женеве и вступила в силу 27 апреля 1955 года. В настоящее время ее ратифицировали 55 государств, включая большинство развитых стран Европы, Израиль, Японию, Мексику, Бразилию. Она охватывает все основные сферы социального обеспечения: медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, обеспечение по безработице, обеспечение по старости, обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, обеспечение по инвалидности, обеспечение по случаю потери кормильца.

Документ "устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком". Согласно материалам, "коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%". Ее ратификация, по словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, обеспечивает выполнение основной задачи инициативы правительства по изменению пенсионной системы - повышение пенсий, повышение уровня жизни пенсионеров.