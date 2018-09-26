ФАС предлагает повышать тарифы ЖКХ в два этапа в регионах с заниженными ставками

"Я говорил о чем - я говорил о том, что мы против того, чтобы фронтально повышать для всех компаний. Грубо говоря, не важно, что у некоторых компаний завышенные тарифы. У кого-то заниженные тарифы. Вот мы в том числе и тем, у кого тариф в 20 раз больше "эталона", тоже хотим повысить тариф? Зачем?" - сказал Артемьев.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что двухэтапная индексация тарифов ЖКХ в 2019 году затронет только регионы со ставками ниже "эталона". Об этом заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах Недели конкуренции.

"Мы согласны, что компенсировать тем компаниям, у которых тариф ниже эталонных затрат, то есть экономически обоснован (он и так меньше) - они страдать от повышения НДС не должны, им надо повысить. А тем, которые очень далеко от повышенного, - им повышать не надо", - пояснил глава ФАС.

Как заявил ранее министр экономического развития Максим Орешкин, правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году - на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля.

"Мы не против двухэтапного варианта, мы против фронтального повышения всем. Поэтому мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы уже прошли дифференцированные подходы. Мы надеемся, что нам с помощью коллег в правительстве, аппарата и вице-премьеров удастся разбить эту индексацию по НДС на тех, кому надо и кому не надо, и мы подойдем уже дифференцировано", - отметил Артемьев.

При этом по многим направлениям эталоны пока не утверждены. "К моменту повышения тарифов, то есть к 1 января, мы будем готовы уже эти эталоны применить? Или мы еще будем в болтовне, дальше там завязнем и, поскольку эталоны не будут утверждены, будем вынуждены пойти на фронтальную индексацию? Ну да, всего на 1,7%, вроде бы немного, но все равно это нарушение принципа для нас", - подчеркнул глава ФАС.

"Если у нас не получится, ну ладно, мы эти эталоны утвердим в следующем году. Опять же, цифра 1,7% - небольшая. Нам очень важно было привлечь внимание общества к тому, что фронтальная индексация должна закончиться навсегда. Есть "жирные коты", которым не надо ничего индексировать. Есть голодные компании, которым надо индексировать", - добавил Артемьев.

Согласно действующему законодательству, индексация тарифов проводится только 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20% в начале 2019 года. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4%.