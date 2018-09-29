Глава комитета Госдумы представил проект бюджета на Едином портале бюджетной системы РФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") представил Единый портал бюджетной системы РФ, на котором размещен поступивший в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

"Электронная форма бюджета не означает, что бюджет представлен на флешке. Это означает, что все материалы бюджета размещены на Едином портале бюджетной системы РФ - независимо от того, поступили ли они в Госдуму на бумажном или ли только на электронном носителе", - рассказал депутат. Макаров продемонстрировал наличие на тексте проекта бюджета на портале защищенной цифровой электронной подписи Министерства финансов.

"Это не дань цифровизации, это не для того чтобы отчитаться, а мы теперь все в цифре, это возможность очень серьезной расширенной аналитической работы с документами. Эта аналитика теперь доступна каждому", - указал парламентарий, подчеркнув, что любой документ на портале может быть сохранен пользователем в любом удобном ему формате.

Макаров отметил, что Единый портал сделает бюджетный процесс более прозрачным и позволит более эффективно контролировать расходы бюджетных средств.

"Бюджет становится прозрачным, и каждый человек, который захочет узнать, а что получит мой район, мой город, сможет это сделать. Стоят новые задачи по парламентскому контролю, очень важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно. И эта система позволяет проконтролировать каждый вопрос. И каждое выявленное нецелевое и неэффективное расходование средств будет иметь конкретные фамилию, имя и отчество", - сказал депутат.

Объем проекта бюджета

Текст проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы и сопроводительных документов размещен на 10736 страницах, при этом большая часть документов поступила в Госдуму на электронном носителе.

"Еще год тому назад здесь стояли четыре очень крепких товарища, которые могли поднять два огромных мешка. Я попытался тогда поднять один и поднять не смог", - напомнил Макаров.

Глава комитета продемонстрировал тонкий портфель с конвертом, в котором содержится сопроводительное письмо председателя правительства о направлении проекта бюджета в Госдуму. "В таком виде проект бюджета поступает в Госдуму", - объяснил он.

"Объем законопроекта и материалов, поступивших вместе с ним, составляет 10 тыс. 736 страниц. Объем самого текста бюджета с приложениями составляет более 4 тыс. страниц", - констатировал Макаров. Он напомнил, что ранее был принят закон, согласно которому проект бюджета представляется в Госдуму частью в электронном виде и частью - в бумажном.

На рассмотрение проекта бюджета Бюджетный кодекс выделяет 60 дней, в течение суток бюджетный комитет дает заключение о соответствии всех поступивших материалов требованиям закона, указал парламентарий. "Председатель Госдумы дал поручение всем комитетам обратить особое внимание на госпрограммы. В понедельник на Совете Думы будут определены все исполнители, направлены все материалы для замечаний и заключений", - отметил Макаров, напомнив, что первое чтение проекта бюджета намечено на 24 октября.