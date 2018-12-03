Госминистр ОАЭ увидел политический подтекст в решении Катара выйти из ОПЕК

ТАСС, 3 декабря. Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш (министр без портфеля, МИД возглавляет шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян) считает, что решение Катара выйти из ОПЕК не экономическое, а политическое. Об этом дипломат написал в понедельник на своей странице в Twitter .

"Решение Катара покинуть ОПЕК имеет политическое измерение, оно является признанием снижения роли и влияния [Катара] в свете политической изоляции", - написал он.

Ранее в понедельник государственный министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби объявил о планах эмирата выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года. При этом он подчеркнул, что решение вызвано стремлением сосредоточиться на газовом секторе. Доля Катара в общей добыче нефти странами ОПЕК составляет менее 2%. Вместе с тем Катар является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) и намерен нарастить производство СПГ с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.