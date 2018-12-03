Эксперт: выход Катара из ОПЕК может привести к падению цен на СПГ

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Решение Катара выйти из ОПЕК не скажется на ценах на нефть, но может иметь влияние на цены на рынке сжиженного природного газа (СПГ), крупнейшим экспортером которого является Катар, заявил ТАСС руководитель глобального аналитического подразделения по сырьевым рынкам Citi Эд Морс в кулуарах саммита Citi в Лондоне.

По его мнению, решение Катара в большей степени имеет политическое обоснование, а также "основано на изоляции катара от GCC" (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). "Катар не является основным производителем нефти, и маловероятно, что его добыча значительно увеличится в ближайшем или отдаленном будущем, следовательно, это незначительной фактор для нефтяных цен и нефтяного рынка. В то же время это позволит Катару привлекать иностранные инвестиции в газовую и нефтяную промышленность и убедить иностранных инвесторов, что власти не будут сокращать производство по политическим мотивам. Это может обеспечить инвесторам лучшую инвестиционную среду и в будущем сделать возможным увеличение производства нефти", - сказал Морс.

"По нашему мнению, решение Катара покинуть ОПЕК не окажет никакого влияния ни на нефтяные цены, ни на решения, которые будут приняты в Вене на встречах стран ОПЕК и ОПЕК+. Однако мы думаем, что это может иметь более продолжительный эффект и привести к снижению цен на СПГ в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Говоря об СПГ, он напомнил, что Катар объявил, что выйдет из ОПЕК и сосредоточится на увеличении добычи газа с примерно 70 млн тон в год до 100 млн тон к началу следующего десятилетия. "При этом Катар нацелился на увеличение в тот момент, когда рынок ожидает, что на этом рынке будут присутствовать две другие страны - Россия и США, чьи компании способны совместно продавать 100 млн тон СПГ", - отметил Морс.

"Катар рассчитывает, что Россия и США понимают, что он намерен быть конкурентном для них и цены [на СПГ] могут быть ниже, чем обе эти страны думают. Вдобавок к этому, Саудовская Аравия объявила, что планирует стать экспортером газа и может участвовать в проекте с Россией (проект "Новатэка" по строительству второго завода по сжижению газа "Арктик СПГ-2" - прим. ТАСС)", - заключил Морс.

Ранее днем Катар заявил, что выходит из ОПЕК с 1 января 2019 года. Катар был членом картеля с 1961 года. При этом доля Катара в общем объеме добычи стран - членов ОПЕК составляет менее 2%.