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Выход Катара из ОПЕК
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Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит выход Катара из состава ОПЕК

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что речь также пойдет о сокращении объема добычи нефти

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в предстоящую среду выход Катара из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

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"Завтра обсудим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Катар имеет 57-летнюю историю членства в ОПЕК, состоит в организации с 1961 года. В октябре, по данным ОПЕК, Катар добывал 609 тыс. баррелей нефти в сутки. В 2016 году, до реализации сделки по сокращению добычи, добыча эмирата составляла 656 тыс. баррелей в сутки.

В целом Катар добывает не более 2% от общей добычи картеля (32,9 млн баррелей в сутки), в то же время эмират является мировым лидером по продаже сжиженного природного газа.

С лета 2017 года Катар не имеет дипломатических отношений с Саудовской Аравией, ОАЭ (также члены ОПЕК), Бахрейном и Египтом, которые заявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным, отвергнув все обвинения.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичКатарРоссияВыход Катара из ОПЕК
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