"Лукойл" готов в случае необходимости постепенно сократить добычу нефти

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" готов сократить добычу нефти, если Россия согласится пойти на это в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

Однако, по его словам, компания может сокращать добычу только постепенно, так как этому мешают суровые погодные условия Западной Сибири. "У нас есть ограничение одно - погодные условия Западной Сибири. Поэтому инструкцию министерства [в случае решения России сокращать добычу] сразу выполнить не сможем, но постепенно, конечно, будем", - сказал он.

При этом Алекперов не стал говорить, как быстро это может произойти.

"Лукойл" пока планирует рост добычи нефти в 2019 году на 1%, добавил глава компании.

Международные встречи

Алекперов планирует в среду провести первую встречу с новым министром нефти Ирака - Тамером аль-Гадбаном.

Он добавил, что на текущий момент сторонам не удалось договориться по условиям контракта по проекту "Западная Курна - 2". "Нет [пока не договорились], новый министр пришел. Сегодня встреча с новым министром, постоянно находимся в диалоге", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос, удалось ли договориться с Ираком о новых условиях контракта.

По словам главы "Лукойла", он также планирует провести встречу с представителем Нигерии, где у компании есть проекты.

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