Чубайс: российский бизнес достоин благодарности за то, что он сделал для развития страны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес достоин благодарности за то, что он сделал для развития страны, считает глава АО "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Общество в моем понимании глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось сказать бизнесу спасибо за то, что бизнес сделал для развития страны", - сказал Чубайс в субботу, выступая на Общероссийском гражданском форуме.

Он отметил, что традиция высокой социальной ответственности отечественного бизнеса была заложена еще в XVIII веке.

В то же время Чубайс считает, что власть, общество и бизнес в России не доверяют и недолюбливают друг друга.

"Если посмотреть ситуацию в целом в большом треугольнике - власть, бизнес и общество, - мне она кажется удивительно гармоничной в том смысле, что власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает. И очень все гармонично, целостно продолжает двигаться вперед ровно в соответствии с нашим классиком Владимиром Семеновичем Высоцким - не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте. Все в порядке, все замечательно, все устойчиво", - сказал глава "Роснано".