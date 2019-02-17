PDVSA опровергла сообщения о заморозке ее счетов в Газпромбанке

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA опровергла в воскресенье сообщения о том, что российский Газпромбанк решил заморозить ее счета.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"PDVSA категорически опровергает новую попытку навредить работе нашей нефтяной промышленности лживыми новостями", - сказано в Twitter компании.

По словам PDVSA, "атака на компанию была срежиссирована лицами, близкими к правым силам, и американскими СМИ". К сообщениям в Twitter приложены скриншоты новостных заметок о блокировке счетов.

Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник в российском банке сообщило, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA из-за опасения американских санкций в отношении венесуэльской компании.

На фоне политического кризиса в Венесуэле США ужесточили санкции против страны, в конце января под ограничения попала PDVSA. Вашингтон также заявил о заморозке активов компании на $7 млрд. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Действующий президент Николас Мадуро считает госпереворотом действия самопровозглашенного главы государства, признанного США, странами Группы Лимы (за исключением Мексики), Организацией американских государств, рядом европейских стран. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.