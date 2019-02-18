Мантуров и глава МИД ОАЭ оценили российский лимузин Aurus

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла Аль-Нахайян в ходе IDEX 2019 осмотрели российский лимузин Aurus (ранее проект "Кортеж"), передает корреспондент ТАСС.

Российский лимузин, представленный в Абу-Даби, выполнен в глянцевом белом цвете с молочным оттенком, имеет кожаный салон бежевого цвета. Автомобиль выставлен в закрытом павильоне Tawazun. Министры смогли оценить не только внешний вид лимузина, но и внутреннее убранство и удобство салона. Кроме того, Мантуров и Аль-Нахайяна заглянули под капот автомобиля.

Позднее к министрам присоединился наследный принц эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян.

На IDEX 2019 прошла официальная презентация лимузина Aurus, мировая премьера автомобилей этой марки состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года. IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности, проводится под патронажем шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна (президента ОАЭ) при поддержке правительства и вооруженных сил страны.