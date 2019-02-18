РСПП готов запустить работу комиссии по этике в связи с арестом Калви

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готов рассмотреть на комиссии по этике дело об аресте основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, но для этого должно поступить обращение от фонда. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава РСПП Александр Шохин.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил фонду Baring Vostok обратиться в комиссию по этике РСПП, мотивируя это тем, что за время существования комиссия разрешила несколько крупных корпоративных конфликтов на основе одного главного критерия - репутации предпринимателя.

"Сначала должна поступить претензия [в комиссию по этике РСПП] и после этого мы начинаем процедуру рассмотрения по инициативе [заявителя] <...> При наличии такого обращения от фонда [Baring Vostok] комиссия по этике готова запустить такую процедуру", - сказал Шохин.

Заседание с зарубежными бизнес-объединениями

РСПП во вторник проведет закрытое заседание с иностранными бизнес-объединениями в связи с арестом Калви.

Ранее общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, при бизнес-омбудсмене и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи сообщили ТАСС, что Калви находится в СИЗО "Матросская тишина". В свою очередь Титов отмечал, что уже получил обращение от руководства фонда Baring Vostok с просьбой разобраться в деле с арестом основателя фонда Майкла Калви.

"По инициативе ассоциации иностранного бизнеса завтра проведем заседание международного совета по сотрудничеству и инвестициям, где будет обсуждаться арест Майкла Калви", - сказал он.